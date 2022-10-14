Путін у слабкій позиції: британський генерал порівняв президента РФ з Гітлером

Британський генерал заявив, що Путін повторює долю Гітлера / Коллажа УНИАН, regnum.ru

Глава Кремля Володимир Путін воює проти мирного населення України так само як під час Другої світової війни воював нацистський диктатор Адольф Гітлер. Про це заявив британський генерал, колишній заступник головнокомандувача силами НАТО в Європі Річард Ширрефф в інтерв’ю "НВ".

"Путін воює проти мирного населення України так само, як 1940-го проти мирного населення Великої Британії воював Гітлер. Він бомбив Лондон, тому що не міг досягти своєї мети, воюючи з британськими військовими", - сказав генерал.

Як зазначив Ширрефф, масовані ракетні обстріли українських міст з боку РФ показують, що Путін перебуває у слабкій позиції. За його словами, головною метою цих ударів все ж таки залишається придушення морального духу українців. Але проблема президента РФ полягає в тому, що незважаючи на жертви, моральний дух українців тільки зміцнюється і стає сильнішим.

"У таких нерозбірливих атаках також простежується бажання хоч якось вирівняти ситуацію в очах свого населення, яке чекає на переможне закінчення війни чи хоч якогось результату "спецоперації". Водночас це й демонстрація, що російські ракети досі здатні досягати важливих інфраструктурних об'єктів у тилу. Все це – позиція слабкого у війні", - резюмував генерал Великої Британії.

Ракетна атака на Україну

Нагадаємо, 10 жовтня, російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по багатьох містах України.

Внаслідок обстрілу сталося влучання по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури в 12 областях та Києві. За попередніми даними, загинули 19 осіб, ще 105 були травмовані.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що Україна помститься за цей масований обстріл. За його словами, крім Бєлгорода та Ростова "бавовна" може прилетіти і в Курськ та Брянськ.

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