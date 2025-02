Хоче оголосити себе переможцем: у NYT назвали ціль торговельних воєн Трампа

Основні тези з матеріалу NYT:

Президент США Дональд Трамп навмисно розпочав економічну війну, у якій правила гри змінюються за його власним бажанням, а кінцеві цілі залишаються невизначеними.

Він використовує мита як інструмент політичного шантажу. Таким чином він створює керований хаос, який дає йому змогу в будь-який момент оголосити себе переможцем – він може зробити це, коли такий крок буде вигідним для його рейтингу. Про це пише The New York Times

У видання зазначили, що Трамп знову загострив економічне протистояння із Китаєм, запровадивши 10-відсоткові мита на китайські товари. Китай у відповідь на такий крок американського президента оголосив, що вводить мита у 15% на вугілля та скраплений природний газ (СПГ) із США, а також 10% на нафту і сільськогосподарську техніку.

В NYT зазначили, що мита повинні були б стати інструментом захисту економіки Сполучених Штатів Америки чи механізмом примусу до вигідніших торгових угод, проте зараз вони все більше виглядають як політична зброя Трампа. Трамп використовує мита як так собі "економічну кувалду", яку він застосовує проти країн, які не грають за його правилами. Проте, як зазначають у виданні, є одна проблема – ці правила залишаються розмитими, а критерії "перемоги" – невизначеними.

Трамп не один раз показував, що у сфері міжнародної торгівлі він часто не будує довгострокові стратегії, а приймає хаотичні та імпульсивні рішення. Мета американського президента – не досягнути стабільного економічного балансу або дійти до чітких домовленостей, а можливість у будь-який момент оголосити себе переможцем.

У виданні зазначили, що прикладом цього є ставлення американського президента до Канади і Мексики. Трамп спершу запровадив мита для всіх трьох сусідів. Він заявив, що таким чином хоче обмежити потік мігрантів і наркотиків. Проте незадовго після цього він на 30 днів відклав санкції для Канади та Мексики, зазначивши, що нібито були досягнуті поступки від обох країн.

Китай, як і решта світу, також стикається з непрогнозованою та хаотичною політикою США. Пекін у відповідь на мита від США запровадив свої тарифи, проте не став розривати торговельні зв’язки повністю. Натомість у Китаї заявили про готовність до переговорів.

Водночас у виданні зазначають, що проте навіть ті країни, які роблять спроби грати за правилами Трампа, не отримують жодних гарантій. Трамп усе одно залишає за собою право в будь-який момент змінити курс і заявити, що вони "не зробили достатньо".

Раніше у NYT зазначили, що суд США призупинив рішення Трампа про заморожування зовнішньої допомоги. Суддя ухвалила рішення призупинити дію указу Білого дому у відповідь на позов групи активістів Democracy Forward 3 лютого.

Як повідомляв раніше Главред, у ЦПД зазначили, що попри указ Трампа США продовжують постачати Україні військову допомогу. Україна отримує озброєння в рамках раніше оголошених пакетів допомоги.

Нагадаємо, повідомлялося, що Білий дім скасував замороження федеральних програм. Адміністрація Трампа скасувала заморожування федеральної допомоги, яка спрямовувалась, зокрема на гранти, зазначають ЗМІ з посиланням на джерела.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.