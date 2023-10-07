Війська Ізраїлю увійшли до всіх міст біля Сектору Газа: деталі

Продовжуються бойові дії в 22 осередках. Ізраїльські військові зачищають населені пункти, які раніше сьогодні були захоплені бойовиками ХАМАС.

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Війська Ізраїлю увійшли до всіх міст біля Сектору Газа/ колаж: Главред, фото: Армія оборони Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю уже увійшла до всіх міст на кордоні із Сектором Газа, які раніше сьогодні захопили бойовики ХАМАС. Зараз у цих населених пунктах відбувається зачистка.

Про це повідомляє The Times of Israel. Під час брифінгу речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі розповів, що зараз продовжуються бойові дії в 22 осередках на півдні. Зокрема, бої тривають в Беєрі та Офакімі, звідки раніше повідомляли про заручників.

Хагарі підтвердив інформацію про загибель ізраїльських солдатів у боях з терористами. Проте кількість загиблих, а також кількість заручників він не назвав.

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Речник Армії оборони Ізраїлю також розповів, що ізраїльські військові дісталися до усіх міст на кордоні із Сектором Газа, зараз відбувається зачистка цих населених пунктів. До кордону перекидають чотири дивізії, вони приєднаються до 31-го батальйону.

Війна в Ізраїлі

Вранці у суботу, 7 жовтня, ХАМАС атакував територію Ізраїлю. Бойовики Сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Десятки бойовиків з ісламістського бойового угруповання ХАМАС увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу. Після цього сили оборони Тель-Авів (ЦАХАЛ) оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

В Ізраїлі в суботу вдень заявили про понад 100 жертв, у Палестині – майже 200. Ізраїльське Міністерство охорони здоров'я повідомило, що загинули щонайменше 100 людей, ще 908 отримали поранення внаслідок терористичної атаки ХАМАСу на південні та центральні райони Ізраїлю. У той же час підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров'я в Газі заявляє про 198 загиблих і 1 610 поранених палестинців.

Представник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявив, що до кінця дня в Ізраїлі не залишиться живих терористів. Представник ЦАХАЛу Річард Хехт сподівається, що до кінця 7 жовтня в Ізраїлі будуть ліквідовані всі терористи.

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