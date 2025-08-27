Підрив і потужна пожежа: ЗМІ розкрили деталі вибуху на нафтопроводі в РФ

На відрізку магістрального нафтопроводу після вибуху почалася сильна пожежа.

У РФ підірвано важливий нафтопровід / Колаж: Главред, фото: t.me/GrehiRyazani

Головне:

Підірвано магістральний нафтопровід "Рязань-Москва"

На відрізку магістрального нафтопроводу почалася сильна пожежа

У Росії було підірвано магістральний нафтопровід "Рязань-Москва", який постачав паливо до Москви.

Вибух стався на території Рязанської області 26 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зазначається, що нафтопровід "Рязань-Москва" є одним із головних джерел постачання нафтопродуктів до столиці держави агресора.

Як зазначають джерела в Головному управлінні розвідки, після появи повідомлень у пабліках Рязані про сильний "хлопок" на відрізку магістрального нафтопроводу почалася сильна пожежа.

Уже за кілька годин московитами були стягнуті автомобілі екстрених служб для її ліквідації, додало джерело в ГУР.

Удари по цілях РФ: думка експерта

Політолог Тарас Загородній заявив, що Україні слід чітко усвідомлювати: найефективнішою формою тиску на Росію є не стільки санкції, скільки удари по її нафтовій і газовій інфраструктурі. Зокрема, він наголосив на важливості нанесення ударів по терміналах, розташованих, наприклад, на узбережжі Балтійського моря. Саме в цьому напрямку, на його думку, варто зосередити зусилля.

