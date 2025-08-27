Рус
Підрив і потужна пожежа: ЗМІ розкрили деталі вибуху на нафтопроводі в РФ

Олексій Тесля
27 серпня 2025, 12:49
На відрізку магістрального нафтопроводу після вибуху почалася сильна пожежа.
Скріншот
У РФ підірвано важливий нафтопровід

Головне:

  • Підірвано магістральний нафтопровід "Рязань-Москва"
  • На відрізку магістрального нафтопроводу почалася сильна пожежа

У Росії було підірвано магістральний нафтопровід "Рязань-Москва", який постачав паливо до Москви.

Вибух стався на території Рязанської області 26 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони.

відео дня

Зазначається, що нафтопровід "Рязань-Москва" є одним із головних джерел постачання нафтопродуктів до столиці держави агресора.

Як зазначають джерела в Головному управлінні розвідки, після появи повідомлень у пабліках Рязані про сильний "хлопок" на відрізку магістрального нафтопроводу почалася сильна пожежа.

Уже за кілька годин московитами були стягнуті автомобілі екстрених служб для її ліквідації, додало джерело в ГУР.

Удари по цілях РФ: думка експерта

Політолог Тарас Загородній заявив, що Україні слід чітко усвідомлювати: найефективнішою формою тиску на Росію є не стільки санкції, скільки удари по її нафтовій і газовій інфраструктурі. Зокрема, він наголосив на важливості нанесення ударів по терміналах, розташованих, наприклад, на узбережжі Балтійського моря. Саме в цьому напрямку, на його думку, варто зосередити зусилля.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що робота нафтопроводу "Дружба" повністю зупинилася через точний удар ЗСУ. Українські військові вдарили по нафтоперекачувальній станції "Нікольське".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що після масованого удару дронів по РФ загорівся НПЗ. Були вибухи військового аеродрому, а також вибухи і пожежі на НПЗ і радіозаводі.

Як раніше повідомляв Главред, у Росії поскаржилися на атаку дронів - стало відомо, куди був спрямований удар БпЛА. Цієї ночі кілька регіонів Росії опинилися під атакою дронів.

Успішні операції ГУР

На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.

У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.

8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

