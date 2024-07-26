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"Бруду буде дуже багато": названо несподівану причину заміни Байдена на Гарріс

Олексій Тесля
26 липня 2024, 03:05
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Кандидатура Камали Гарріс є більш виграшною, вважає Валерій Клочок.
'Бруду буде дуже багато': названо несподівану причину заміни Байдена на Гарріс
/ Колаж: Главред, фото: facebook.com\kamalaharris, facebook.com/DonaldTrump

Рішення про заміну кандидатури Джо Байдена на виборах президента США від демократів не є виграшним варіантом для республіканців, заявив політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Як підкреслив він у коментарі Главреду, кандидатура Камали Гарріс є більш виграшною з погляду того, що передвиборчий марафон - це виснажливе фізичне навантаження.

"Байден уже давно вже перейшов на 3-4 денний робочий тиждень, але для президента країни це не є катастрофою. Зрозуміло, що республіканці спекулюватимуть на цьому, тим паче, що вся їхня кампанія побудована на популізмі. І це не спрацює, бо жоден лікар не скаже, що Байден не може через своє рішення чи стан здоров'я виконувати обов'язки та повноцінно брати участь у кампанії", - переконаний експерт.

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На його думку, незабаром у Республіканській партії дійдуть висновку про те, що необхідно більше бити не по Байдену, а по Гарріс.

"До речі, одразу після оголошення їй підтримки Байденом, республіканці запустили рекламну кампанію проти Гарріс, де назвали її непрофесійною. Бруду буде дуже багато, тому що це елемент будь-якої виборчої кампанії незалежно від країни, партії тощо", - додав Клочок.

Хто така Камала Гарріс?

Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США.

Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року.

Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки.

19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

Раніше президент США Джо Байден оголосив про своє рішення не брати участь у президентських пере гонах 2024 року. Він заявив, що це правильне рішення і він зосередиться на завершенні своєї каденції. Водночас Байден висловив підтримку віцепрезидентці Камаллі Гарріс як новій кандидатці від демократів.

Як повідомляв Главред, віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила про свій намір виграти номінацію від Демократичної партії на виборах президента. Вона висловила подяку за підтримку Джо Байдена і наголосила, що разом із командою боротиметься за перемогу на виборах.

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Дональд Трамп Джо Байден Камала Харріс президентські вибори в США Валерій Клочок
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