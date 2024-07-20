Вихід Байдена з "перегонів": у демократів ставлять на його соратника - Politico

У Демократичній партії Сполучених Штатів загалом не впевнені в тому, що Гарріс може стати серйозною заміною Байдену як кандидату в президенти США.

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У лавах демократів хочуть збирати гроші на потенційну кампанію Гарріс - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Білий дім

Союзники віцепрезидентки США Камалли Гарріс почали підключати донорів-демократів з метою надання їй фінансової підтримки на випадок, якщо президент Джо Байден ухвалить рішення вийти з президентських перегонів.

Журналісти Politico з посиланням на свої джерела написали, що в лавах Демократичної партії розпочався збір пожертвувань від жінок-донорів на підтримку Камалли Гарріс. Одна з жіночих організацій почала діалог зі своєю донорською базою, щоб забезпечити запуск внесків.

"Важливим є те, що зараз спостерігається масова демонстрація її підтримки, що є сигналом того, що ми всі за неї", - каже одна з учасниць жіночої організації.

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Зокрема, почалася підготовка електронних листів і повідомлень. Деякі донори вже готові давати кошти, і "вишикуються в чергу, щойно Гарріс стане потенційним кандидатом".

"Ми точно знаємо, що чуємо від усіх наших донорів, що вони хочуть підтримати її", - цитують журналісти одне зі своїх джерел.

П'ять донорів взяли на себе зобов'язання забезпечити можливі шестизначні пожертви на кампанію Гарріс.

Проте журналісти також акцентували увагу на тому, що спроба посилити позиції Гарріс означає нестабільність позиції щодо готовності більшості демократів відправити її на вибори замість Байдена.

Хто може замінити Байдена на виборах президента США-2024

Крім того, видання наводить список політичних фігур, які можуть стати претендентами на посаду кандидата в президенти від Демократичної партії замість Байдена:

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюс

Губернатор Іллінойсу Джей Бі Прітцкер

Перший має серйозні ресурси у Демократичній партії, другий - мультимільярдер і спадкоємець статків готелю Hyatt.

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Байден може вийти з президентських перегонів - що про це відомо:

28 червня відбувся перший тур дебатів Байдена і Трампа. Низка аналітиків дійшли висновку про те, що Байден на тлі конкурента-республіканця виглядав непереконливо.

Після цього пішла хвиля чуток про те, що Байден може зняти свою кандидатуру з президентських перегонів. Утім, чинний президент США заявив про свій намір продовжити боротьбу.

Американські ЗМІ 19 липня публікували матеріали, у яких ішлося про те, що в сім'ї Байдена обговорюють можливість його виходу з президентських перегонів. Також таку ідею нібито обговорюють і американські чиновники. Утім, у Білому домі зробили заяву, згідно з якою Байден візьме участь у виборах президента США.

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