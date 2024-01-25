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Україні загрожують втрати: президент Чехії сказав, коли Путін посилить тиск на фронті

Анна Ярославська
25 січня 2024, 08:50
Припинення допомоги Україні не зупинить розпочату Росією війну, тому союзники повинні допомогти Києву домогтися "найкращого можливого результату".
Петро Павло, Володимир Путін
Петр Павел вважає, що Путін захоче показати результат на фронті перед виборами / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Напередодні виборів у Росії армія РФ спробує посилювати військовий тиск, щоб показати "результат" незаконного вторгнення в Україну. Про це заявив президент Чехії Петр Павел і закликав не припиняти допомогу Україні та допомогти Києву домогтися "найкращого можливого результату".

Павел зазначив, що в російського диктатора Володимира Путіна, імовірно, не буде конкурентів на виборах, але він все ж хоче показати росіянам рішучість, а Україні це може загрожувати втратами, пише видання České noviny.

"Не варто очікувати, що у Путіна може з'явитися на виборах серйозний суперник, який може йому загрожувати. Але все ж йому теж потрібно показати виборцям рішучість і результат, що принесе Україні більше втрат", - сказав президент Чехії.

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Він закликав партнерів продовжувати і посилювати допомогу українській державі, оскільки вважає, що заморожування допомоги не зупинить російську агресію.

Крім того, на його думку, в української армії зараз немає ресурсів для того, щоб повністю витіснити російських окупантів зі своєї території.

"Росія поводиться агресивно, неосвічено. Ми повинні змусити Україну зіграти кращий результат і зберегти підтримку демократичного світу", - зазначив Павел.

На його думку, країну-агресор Росію не потрібно недооцінювати, адже вона не є слабким супротивником, і на війну потрібно дивитися реалістично.

Як повідомляв Главред, раніше Петр Павел вже говорив, що в повномасштабній війні проти України у 2024 році відбудуться "значні зрушення". Зміни будуть пов'язані з виборами президентів РФ і США. Причому зміни можуть бути не такими, якими хотіли б їх бачити на Заході.

Також Павел говорив, що підтримка України є важливим фактором безпеки для Чехії. Навіть попри критику з боку деяких політиків і громадян, президент Чехії й надалі допомагатиме Україні.

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