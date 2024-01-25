Україні загрожують втрати: президент Чехії сказав, коли Путін посилить тиск на фронті

Припинення допомоги Україні не зупинить розпочату Росією війну, тому союзники повинні допомогти Києву домогтися "найкращого можливого результату".

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Петр Павел вважає, що Путін захоче показати результат на фронті перед виборами / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Напередодні виборів у Росії армія РФ спробує посилювати військовий тиск, щоб показати "результат" незаконного вторгнення в Україну. Про це заявив президент Чехії Петр Павел і закликав не припиняти допомогу Україні та допомогти Києву домогтися "найкращого можливого результату".

Павел зазначив, що в російського диктатора Володимира Путіна, імовірно, не буде конкурентів на виборах, але він все ж хоче показати росіянам рішучість, а Україні це може загрожувати втратами, пише видання České noviny.

"Не варто очікувати, що у Путіна може з'явитися на виборах серйозний суперник, який може йому загрожувати. Але все ж йому теж потрібно показати виборцям рішучість і результат, що принесе Україні більше втрат", - сказав президент Чехії.

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Він закликав партнерів продовжувати і посилювати допомогу українській державі, оскільки вважає, що заморожування допомоги не зупинить російську агресію.

Крім того, на його думку, в української армії зараз немає ресурсів для того, щоб повністю витіснити російських окупантів зі своєї території.

"Росія поводиться агресивно, неосвічено. Ми повинні змусити Україну зіграти кращий результат і зберегти підтримку демократичного світу", - зазначив Павел.

На його думку, країну-агресор Росію не потрібно недооцінювати, адже вона не є слабким супротивником, і на війну потрібно дивитися реалістично.

Як повідомляв Главред, раніше Петр Павел вже говорив, що в повномасштабній війні проти України у 2024 році відбудуться "значні зрушення". Зміни будуть пов'язані з виборами президентів РФ і США. Причому зміни можуть бути не такими, якими хотіли б їх бачити на Заході.

Також Павел говорив, що підтримка України є важливим фактором безпеки для Чехії. Навіть попри критику з боку деяких політиків і громадян, президент Чехії й надалі допомагатиме Україні.

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