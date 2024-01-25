ЗСУ стримують наступ окупантів на півдні та сході: Генштаб розповів про важкі бої

Країна-агресорка минулої доби намагалась штурмувати позиції українських військових на півдні та сході.

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ЗСУ відбивають атаку ворога / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 36 окрема бригада морської піхоти

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти протягом минулої доби намагалися штурмувати позиції українських військових на півдні та сході. Натомість ЗСУ відбили атаки ворога.

На сторінці Генштаб ЗСУ у Facebook повідомили, що у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Тернів, східніше Діброви Донецької області та ще 5 атак в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника неподалік Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса"на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Атака РФ по Україні

Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 121 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

відео дня

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 14 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 11 ворожих дронів.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ЗСУ вдарили по зосередженню особового складу противника

Українські війська продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, що на півдні ЗСУ "перемололи" сотні росіян разом із технікою. Генерал Олександр Тарнавський повідомив, що ЗСУ тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат - за добу відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки.

Боєць ЗСУ назвав, на які міста націлиться РФ. Ігор Тимощук зазначив, що російські загарбники, в першу чергу, намагаються вирівняти лінію фронту, щоб просуватися далі. Якщо ворог захопить Авдіївку, наступними можуть опинитися під загрозою відразу кілька міст.

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