На залізничному мосту в РФ пролунав потужний вибух: рух поїздів зупинили - ЗМІ

Під час вибуху мостом рухався вантажний поїзд.

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Вибух на залізничному мосту зупинив рух поїздів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У суботу, 28 вересня, на залізничному мосту в Самарській області Росії стався вибух. Невідомий пристрій здетонував у районі міста Кинель. Про це повідомив Telegram-канал Baza.

Вибух стався приблизно о 13:30 на залізничному мосту в районі міста Кінель.В результаті вибуху пошкоджено дві бетонні конструкції, що підтримують залізничне полотно.

За інформацією джерел Baza, під час інциденту мостом рухався вантажний поїзд. Рух поїздів по мосту тимчасово зупинили, хоча самі залізничні шляхи не постраждали.

На місці події працюють правоохоронці. Деталі вибуху, зокрема вид пристрою, який здетонував, наразі не уточнюються. За даними росЗМІ, вибух був такої сили, що в сусідньому селищі в автомобілів спрацювала сигналізація.

відео дня

Дивіться відео з місця вибуху в РФ:

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Нагадаємо, в ніч на 18 вересня в Торопці, розташованому в Тверській області РФ, сталася пожежа на складі боєприпасів внаслідок атаки дронів. Вибухи були настільки гучними, що їх чули в сусідніх областях.

Арсенал у Торопці атакували дрони Служби безпеки України. Там зберігалися ракети "Іскандер", "Точка-У" та інші боєприпаси.

Як повідомляв Главред, 28 серпня на Рязанській ГРЕС виникла пожежа, яка сталася після вибуху. Ця електростнція входить до складу ПАТ "ОГК-2" і є шостою за потужністю в Росії.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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