Цивільних дівати нікуди: лікарні в Криму забиті сотнями "російських визволителів"

УНІАН

У тимчасово окупованому Криму в містах Армянськ, Красноперекопськ і Джанкой лікарні переповнені пораненими російськими військовими, а цивільне населення Шлють до лікарень у Сімферополі.

У кожному з міст зараз знаходяться від 1000 до 1500 військових РФ, повідомили у представництві президента України в Автономній Республіці Крим

"У містах Армянськ, Красноперекопськ і Джанкой лікарні переповнені пораненими. У кожному десь 1000-1500 поранених. У ці лікарні приймають тільки військових, цивільні змушені звертатися або в Приватні клініки, або їхати в бік Сімферополя", - йдеться в повідомленні.

Війна Росії проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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