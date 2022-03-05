Вагнерівці розгорнули штаб у Ростові-на -Дону - ЗСУ

ПВК Вагнер / Inforos

У Ростові-на-Дону розгорнули оперативний штаб сумнозвісної ПВК" Вагнер", де російські приватні військові компанії вербують спецназівців для бойових дій в Україні.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 5 березня.

"За наявною інформацією, з початком збройної агресії проти України активізувалася діяльність російських приватних військових компаній (ПВК) з вербування особового складу, який має досвід проходження військової служби в підрозділах спеціального призначення і має відповідну підготовку. Так, в Ростові-на-Дону розгорнуто штаб ПВК "Вагнер", - йдеться в повідомленні.

читайте такожМер Енергодара спростував інформацію про те, що місто покинули російські окупантиТакож у Генштабі повідомили, що російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, знищуючи мирних жителів, через провал запланованої наступальної кампанії.

Зокрема, у Білій Церкві через авіаудар російських окупантів було пошкоджено 20 житлових будинків.

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В Ірпені авіація РФ пошкодила бомбардуванням залізничну станцію і вивела з ладу поїзд, що призначався для евакуації мирного населення.

Біля Броварів поблизу села Побєда підрозділи ЗСУ завдали авіаційного удару по 15-й окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів. Втрати серед загарбників уточнюються.

Тим часом, підрозділи ЗСУ також знищили командира 247-го гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського.

Крім того, з початку доби 5 березня українські захисники зуміли знищити 2 літаки російських окупантів, взявши в полон 3 льотчиків. Також збили 5 вертольотів ворога і 1 безпілотник.

Нагадаємо, в Одеській області очікується висадка морського десанту російських окупантів. Влада регіону закликає рибалок і власників плавзасобів не пересуватися біля берегів Одещини, щоб не наражати себе на небезпеку потрапити під можливий вогонь і мінні загородження.

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