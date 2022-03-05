У рашистів закінчуються Іскандери: в Білорусь перекинули допотопні ракети РФ

/ t.me/Hajun_BY

На територію Білорусі РФ перекидає ракетні комплекси радянського зразка Точка-У.

Про пересування російської техніки по території Білорусі повідомляє білоруський Telegram-канал Білоруський Гаюн.

Відзначається, що близько 30 тактичних ракетних комплексів Точка-У виїхали з військового аеродрому в Мачулищах (Білорусь). При цьому на машинах не було ні номерів, ні умовних позначень.

Наступним пересуванням техніки був з'їзд на трасу Р-23 з боку аеродрому. О 14.45 комплекси помітили біля Самохваловичів на трасі Р-23. Повідомляється, що в колоні рухалося близько 8 машин, таким чином можна припустити, що вони розділилися.

/ t.me/Hajun_BY

О 15:45 колона з'їжджає на трасу М5 у п. Привольный. О 16: 00 вже на трасі М5 біля аг. Дукора, о 18: 15 на тій же трасі вже біля села Болочанка в бік Бобруйська. Звернемо увагу, що дальність стрільби і точність таких комплексів набагато нижче, ніж у Іскандерів.

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/ t.me/Hajun_BY

"Дальність стрільби і точність таких комплексів набагато нижче, ніж у Іскандерів і поставка їх в Білорусь може говорити тільки про одне – у РФ, схоже, закінчуються ракети для Іскандерів", - йдеться в повідомленні.

Довідка: Точка-У - радянський тактичний ракетний комплекс дивізійної ланки (з кінця 1980-х років переведений в армійську ланку). Дальність стрільби - до 120 км. Початок розробки - 1968 рік. Прийнятий на озброєння в 1975 році. У РФ налічується до 60 комплексів Точка-У.

Раніше повідомлялося про те, що окупанти РФ запустили по території України близько 500 ракет, заявили в Міністерстві оборони США.

У Пентагоні розповіли, що понад 230 ракет було запущено з мобільних пускових установок, які Росія доставила в Україну.