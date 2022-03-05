Окупанти обстріляли авто "швидкої", яка везла медикаменти до Маріуполя

Швидка допомога / Віктор Ляшко

При виїзді з Кам'янського Василівського район російські військові обстріляли машину швидкої допомоги, яка везла медикаменти до Мелітополя.

Про це повідомили в Мелітопольській міській раді, передає Укрінформ.

"При виїзді з Кам'янського (Василівський район) гумконвой - машину швидкої допомоги і машину з ліками обстріляли окупанти", - цитує главу Мелітопольської міської організації Червоного Хреста України Наталію Жадан міськрада.

Як повідомляв Главред, Маріуполь знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. У місті немає світла, води, опалення, зв'язку. Армія Путіна постійно обстрілює місто, причому б'є по житлових будинках, школах, магазинах.

2 березня зусиллями волонтерів та рятувальників вдалість провести евакуацію 400 мирних громадян з Волновахи. Люди перебували під обстрілами більше 4 діб без їжі і води.

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