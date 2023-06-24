Громадянська війна у РФ: під Воронежем ПВК Вагнер веде бої з регулярною армією

Бойові літаки збройних сил країни-агресора РФ почали наносити удари по озброєних колонах бандформувань ПВК Вагнера, які захоплюють російські міста і вже оголосили про намір рухатися на Москву.
Як йдеться в повідомленні Telegram-каналу Fighterbomber, російська бойова авіація завдала удару по трасі М4, по якій рухаються озброєні колони ПВК Вагнера.
"Швидше за все не влучили, але навіть якщо і влучили, сама адекватність віддачі подібних наказів і таких цілей дивує", — йдеться в повідомленні.
Крім того, в Мережі також опублікували фото збитого ПВК Вагнером вертольота російської армії, який наносив удари по заколотникам.
Дивіться відео - ПВК Вагнер збив літак армії РФ:
Також опубліковано відео збитого російського літака.
"Імовірно збитий Ан-26 / Іл-114", - йдеться в повідомленні.
Дивіться відео - ПВК Вагнер веде бої з армією РФ:
При цьому очевидці також викладають в Мережу відеозаписи перестрілок у Воронезькій області, ймовірно між частинами регулярної армії РФ і бандами ПВК Вагнера.
Збройний бунт ПВК Вагнера
Нагадаємо, напередодні ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.
24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.
Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".
Як підкреслив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина проти влади країни-окупанта Росії – фактично початок громадянської війни.
Він додав, що старт контрнаступу армії України призвів до розколу російських еліт. Все йде за сценарієм, про який говорилося ще в минулому році.
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