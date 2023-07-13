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Голова Пентагону пояснив, чи скоро Україна отримає касетні боєприпаси

Дмитро Відоменко
13 липня 2023, 12:19 оновлено 13 липня, 12:48
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Керівник Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що касетні боєприпаси допоможуть Україні захистити свою територію.
Пентагон, Остін
Керівник Пентагону Ллойд Остін прокоментував актуальну тему касетних боєприпасів / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Міністр оборони США Ллойд Остін обґрунтував рішення Вашингтона постачати Україні касетні боєприпаси важкими боями, які зараз ведуть ЗСУ проти російських окупантів. Про це повідомляє телеканал CNN.

"Перш за все, я думаю, ми повинні пам'ятати, що вони наполегливо борються, щоб захистити свою суверенну територію. Ви знаєте, вони не просять боєприпаси для вторгнення – в іншу країну, як це зробили росіяни, які з самого початку застосовували касетні боєприпаси", – сказав Остін.

За словами керівника Пентагону, українські офіцери взяли на себе зобов'язання використовувати дані боєприпаси виключно в "належних місцях", а не в населених пунктах.

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"Вони будуть записувати місця, де вони їх використовують, і будуть приділяти пріоритетну увагу зусиллям з розмінування. І ми їм у цьому допоможемо, в тих місцях, де нам дадуть умови", - сказав він.

На питання журналіста CNN, скільки часу буде потрібно Пентагону для постачання касетних боєприпасів ЗСУ, Остін сказав, що спершу треба переконатися, що "Україна зможе залишатися успішною у своїй боротьбі". І тому він поки не буде "припускати, скільки часу це займе".

"Ми зосередимося на тому, щоб переконатися, що у них є те, що потрібно, щоб продовжувати надавати підтримку", - сказав Остін.

Хто такий Олександр Авраменко?

Олександр Авраменко (нар. 7 травня 1971, Комишуваха, Запорізька область) – український вчитель, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле - і радіоведучий. Учитель вищої категорії, методист, доцент. Заслужений працівник освіти України (2017).

Очолює робочу групу з розробки програм зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Упорядник посібників для проведення державної підсумкової атестації в українських школах.

Автор понад 50 підручників та посібників з української мови та літератури; унікальних самовчителів "Українська за 20 уроків" (2014), "100 експрес-уроків української" (2016), пише Вікіпедія.

Касетні боєприпаси для України

Президент США Джо Байден відверто висловився про касетні бомби для ЗСУ. Байден заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу.

Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

Відзначити, Київ наполягав на використанні касетних боєприпасів, але Вашингтон чинив опір через його здатність завдавати невибіркової шкоди цивільному населенню.

Після декількох місяців заперечень, посилаючись на побоювання з приводу використання зброї і заявляючи, що в ньому немає необхідності, офіційні особи США нещодавно просигналізували про зміну ситуації.

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Пентагон Ллойд Остін касетні боєприпаси
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