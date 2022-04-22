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Глава Євроради Мішель дзвонив Путіну і закликав відкривати "зелені коридори" з Маріуполя

22 квітня 2022, 15:36

Шарль Мішель, Керівник Євросоюзу, закликав російського диктатора дозволити вихід людей з обложеного Маріуполя та інших обложених міст України.

Мішель, Путін
Шарль Мішель і Володимир Путін / Колаж УНІАН і ua.depositphotos.com

Керівник Європейської Ради Шарль Мішель подзвонив російському диктатору Володимиру Путіну з приводу війни, яку той розв'язав проти України. Про це йдеться на Twitter-сторінку європейського чиновника.

"Провів розмову з президентом Путіним. Наполегливо закликав його до негайного гуманітарного коридору з Маріуполя та інших оточених міст, тим більше напередодні Великодня", ‒ розповів чиновник.

Керівник Євроради також пише, що у своїй бесіді з російським диктатором підкреслив, що Євросоюз продовжує дотримуватися власної позиції з приводу підтримки України, санкційної політики проти РФ, а також засудження російської агресії.

"Наша єдність, принципи і цінності непорушні", - резюмував він.

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Нагадаємо, раніше Україна підтримує ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша негайно ввести Великодню чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні. Про це передавати представники Міністерстві закордонних справ України.

"Вдячні генеральному секретарю ООН Антоніо Гуттерішу за ініціативу ввести Великодню чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні, починаючи з Чистого Четверга 21 квітня. Цілком поділяємо думку, що гуманітарна пауза необхідна для безпечної евакуації тисяч цивільних осіб, які бажають покинути небезпечні зони триваючих і можливих бойових дій, в першу чергу з багатостраждального Маріуполя", - зазначили дипломати.

Тим менше, Високопоставлений чиновник з числа російських окупантів, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв в категоричному Тоні відкинув запропоновану гуттеришем ідею оголосити "Великоднє перемир'я".

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Автор: Єгор Бунін
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Володимир Путін російське вторгнення Шарль Мішель
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