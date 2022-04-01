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ЄС визнає Україну кандидатом на членство та обіцяє допомогу у відновленні

1 квітня 2022, 22:07

Євросоюз візьме участь у післявоєнному відновленні України, підкреслила Роберта Мецола.

Євросоюз
/ УНІАН

Європейський Союз визнає Україну кандидатом у члени ЄС, заявила глава Європейського парламенту Роберта Мецола.

Як підкреслила вона в ході брифінгу у Києві, Євросоюз візьме участь у післявоєнному відновленні України.

"Україну визнаємо кандидатом на вступ до ЄС офіційно і швидко. Це я обіцяю вам від Європейського парламенту", - сказала вона в ході брифінгу з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Глава Європарламенту зазначила, що європейські партнери докладуть усіх зусиль, щоб відбудувати після війни українські міста і села.

"Хочу сказати від усіх європейських народів, які складають сім'ю Європарламенту, що ми вражені, захоплені, надихаємося мужністю українського народу, хоробрістю українського війська. Парламентська демократія отримала друге дихання в Європі завдяки подвигу українського народу і діям українського парламенту", - додала Мецола.

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Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України кров'ю вибороли для нашої країни ідеальні умови для вступу до Євросоюзу. Цей шлях, за його словами, скоротився як мінімум на 20 років.

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