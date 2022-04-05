Євросоюз введе ембарго на російське вугілля і закриє європейські порти і дороги

Євросоюз введе ембарго на російське вугілля / УНІАН

Європейський союз розповів про п'ятий пакет санкції проти Росії у відповідь на звірства окупантів у місті Буча, що під Києвом, до якого увійшли ‒ вугільне ембарго проти РФ і заборона будь-яких транзакцій з чотирма провідними російськими банками. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, зараз такий пакет санкцій ще належить проголосувати всім країнам ЄС найближчими днями. Але при цьому очікується, що він отримає одноголосну підтримку.

П'ятий пакет обмежувальних заходів складається з шести частин:

ЄС забороняє імпорт російського вугілля, який коштуватиме Росії в чотири мільярди євро щорічно. Також блок вводить заборону на транзакції з чотирма найбільшими російськими банками, серед яких буде і ВТБ банк.

ЄС вводить заборону російським суднам і операторам заходити в порти країн блоку. Але тут будуть винятки - агропродукція та харчові товари, гуманітарні та енергетичні вантажі.

ЄС забороняють роботу російських і білоруських дорожніх операторів, що позбавить російську промисловість ключових товарів.

ЄС розширюють заборону на експорт в РФ вартістю 10 мільярдів євро щорічно. У список потрапили такі елементи - квантові комп'ютери, високотехнологічні напівпровідники, транспортні складові і так далі.

ЄС відмовляється від імпорту з РФ ряду товарів і сировини на зразок деревини, насіння, морепродуктів і алкоголю (це буде коштувати ще 5,5 млрд євро).

ЄС забороняє російським компаніям брати участь в європейських публічних закупівлях і позбавляє російські державні установи фінансової підтримки з боку Євросоюзу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Європейський Союз може зупинити війну Росії проти України, якщо введе заборону на покупку російських газу і нафти.

Таке рішення призведе до того, що у Москви не буде грошей на фінансування військової агресії. Ембарго змушені будуть сплатити і європейці, проте витрати не стануть критичними.

Про це заявив економіст, професор економіки паризької школи політичних наук Сергій Гурієв.