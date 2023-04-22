Російські загарбники посилено готуються до контрнаступу ЗСУ, особливо в районі Запоріжжя та Херсона, – окупанти будують оборонні споруди.

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Очільник естонської розвідки озвучив точну дату контрнаступу ЗСУ / 14 ОМБр Романа Великого, Вікіпедія

Контрнаступ Збройних сил України може розпочатися вже 9 травня, якщо цьому сприятиме ситуація на фронті, а також погода. Таку думку висловив очільник розвідувального центру Міноборони Естонії полковник Марго Гросберг, повідомляє ERR.

Як зазначив Гросберг, донедавна погода була більш сприятливою для оборонних дій, а спостереження з повітря та авіаудари були ускладнені через низьку хмарність. Наступний тиждень, на його думку, навряд чи принесе дуже великі зміни в цьому відношенні: ті самі дії, що й цього тижня, ймовірно, триватимуть у тих самих областях.

Очільник естонської військової розвідки припустив, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися 9 травня. Водночас він зауважив, що планування "символічних" дат більш характерне для країни-агресорки Росії.

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"Щодо 9 травня я наголосив, що Україна – це дуже різний регіон, особливо північний схід і південь України, де багато що залежить від погоди. Цього тижня йшов дощ, наступного тижня буде дощ. Пройде ще три тижні, ці дати стануть неактуальні", - сказав він.

За словами Гросберга, російські загарбники також посилено готуються до контрнаступу ЗСУ, особливо в районі Запоріжжя та Херсона, – окупанти будують оборонні споруди.

Він також звернув увагу на те, що наразі неважливо, які саме підрозділи будуть контратакувати. Головне, наскільки ці підрозділи встигають разом натренуватися перед активним наступом і військовими діями, адже це найважливіший нюанс стратегічного успіху.

Як приклад Гросберг навів те, що Росія не змогла змусити свої сухопутні та повітряні сили діяти разом, що частково пов’язано з дуже хорошою роботою української ППО – РФ не змогла її знищити.

"У випадку будь-яких операцій, особливо наступальних, надзвичайно важлива синхронізація різних видів сил як у часі, так і в просторі", - додав він і зазначив, що головне – це те, як українські підрозділи тренувалися останні місяці.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що країна-окупант Росія змінює тактику нанесення ракетних ударів. Окупанти провалили плани щодо енергетичного терору України взимку, і тепер намагатимуться бити по об'єктах, які є важливими для проведення контрнаступальної військової операції ЗСУ. Також Андрій Юсов підкреслив, що ворог поки що взяв паузу на накопичення ракет. Однак відновити той рівень запасів снарядів, який у них був до повномасштабної війни, російським окупантам не вдасться.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід у контрнаступ армії України ухвалить Генштаб ЗСУ. Все буде вирішуватися в останній момент. За словами Данілова, у Києва є декілька сценаріїв проведення військової операції.

Журналісти Bloomberg опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що ЗСУ можуть перейти в контрнаступ у травні.

Передбачається, що сили оборони України будуть атакувати на декількох напрямках. Один зі співрозмовників агентства припустив спробу просування армії України на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку з метою встановлення вогневого контролю над "суходільним коридором" окупантів, який веде до Криму.

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