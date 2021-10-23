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Загроза для України: Північний потік-2 можуть запустити ще до сертифікації

23 жовтня 2021, 22:03

Зеркаль зазначила, що до запуску Північного потоку-2 до сертифікації може спонукати енергетичну кризу.

Північний потік-2
Північний потік - 2 / Reuters

Росія завжди використовує кризові ситуації для досягнення своїх цілей. Саме тому зараз існує велика ймовірність того, що Європа може схвалити запуск Північного потоку-2 без сертифікації.

Як розповіла радник міністра енергетики України Олени Зеркаль, такий ризик дійсно існує.

Зеркаль зазначила, що до запуску Північного потоку-2 до сертифікації може спонукати енергетичну кризу, яка утворилася в Європі.

"Якщо не будуть запропоновані інші варіанти вирішення цієї кризи, можливо Європа піде на це", - сказала вона.

Зеркаль нагадала, що в кінці наступного тижня повинна пройти зустріч лідерів G20. До порядку включено питання подолання енергетичної кризи.

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"Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm( ідеальний шторм - ред.), який зараз ми бачимо, використаний (президентом Росії Володимиром – ред.) Путіним дуже добре", – додала представник Міненерго.

читайте такожГаз як зброя Путіна і криза в Європі: в ЄС закликали до блокади запуску Північного потоку-2

Позиція США щодо Північного потоку-2

21 липня США і Німеччина домовилися про угоду щодо газопроводу Північний потік-2. Згідно із заявою сторін, Вашингтон відмовляється від санкцій проти російського трубопроводу, а Німеччина повинна гарантувати продовження договору Газпрому і Нафтогазу на транзит газу через територію України ще на 10 років.

Палата представників Конгресу США затвердила поправки, а пізніше і проголосувала за оборонний бюджет держави на майбутній рік. Документ передбачає зобов'язання для президента Джо Байдена запровадити санкції проти всіх учасників проекту Північний потік-2 в 15-денний термін після вступу норми в силу. Очікується версія оборонного бюджету з боку Сенату. Якщо обидві палати проголосують закон, документ відправлять на підпис президенту Байдену.

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Північний потік-2 Олена Зеркаль
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