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Україна може отримати право дорадчого голосу при сертифікації "Північного потоку-2"

28 жовтня 2021, 12:16

"Нафтогаз" і Оператор ГТС вже подали відповідні заявки до ФСА на участь у сертифікації.

Північний потік-2
Документи можуть розглядатися близько місяця / Reuters

НАК "Нафтогаз" та Оператор ГТС мають всі шанси отримати право дорадчого голосу при сертифікації оператора енергетичного проєкту "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG.

Обидві компанії вже подали відповідні заявки до ФСА на участь у сертифікації. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральне мережеве агентство Німеччини, документи можуть розглядатися близько місяця.

"Заявки знаходяться на розгляді... Запрошені сторони мають процесуальні права в адміністративній процедурі, зокрема право висловити свою думку", – повідомив німецький регулятор.

Сертифікація "Північного потоку-2": що необхідно знати

"Північний потік-2" – це газопровід для постачання газу в обхід України. 10 вересня 2021 року в Росії заявили про завершення будівництва та анонсували початок його експлуатації вже до кінця 2021 року.

Але для того, щоб почати постачання газу "Північним потоком-2", компанія-оператор має отримати сертифікацію, а також провести анбандлінг. За правилами, компанія, що працює на внутрішньоєвропейському газовому ринку, не може одночасно видобувати, постачати і транспортувати газ.

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Це саме стосується й оператора "Північного потоку-2", оскільки з 2019 року ці правила поширили й на газогони з третіх країн. У Nord Stream 2 AG з рішенням не погоджуються і пробували оскаржити його в суді, поки без успіху.

У німецького регулятора є чотири місяці, тобто до 8 січня 2022 року, на прийняття рішення щодо сертифікації оператора "Північний потік-2". Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок має бути готовий протягом двох або чотирьох місяців (якщо брюссельським чиновникам потрібна додаткова інформація).

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Нафтогаз ГТС Північний потік-2
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