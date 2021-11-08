Північний потік-2 готують до запуску: будівництво повністю завершено

Північний потік - 2 / Reuters

Будівництво Північного потоку-2 повністю завершилося. Про це заявив заступник начальника департаменту Газпрому Олексій Фініков.

"Газопровід Північний потік-2 завершено і готовий до запуску", — сказав він.

При цьому, напередодні повідомляли, що процес сертифікації Північного потоку-2 німецьким регулятором може затягнутися до 8 травня 2022 року.

Саме стільки часу Німеччина і Єврокомісія мають право розглядати це питання згідно з правовими нормами.

При цьому на процес сертифікації СП-2 може вплинути енергетична ситуація в Європі.

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"Російському Північному потоку-2 може знадобитися ще кілька місяців... трубопровід може бути схвалений лише 8 травня, якщо регулятивні органи будуть використовувати весь відведений на цей час", - йдеться в повідомленні Bloomberg.

21 липня США і Німеччина домовилися про угоду щодо газопроводу Північний потік-2. Згідно із заявою сторін, Вашингтон відмовляється від санкцій проти російського трубопроводу, а Німеччина повинна гарантувати продовження договору Газпрому і Нафтогазу на транзит газу через територію України ще на 10 років.

Палата представників Конгресу США затвердила поправки, а пізніше і проголосувала за оборонний бюджет держави на майбутній рік. Документ передбачає зобов'язання для президента Джо Байдена ввести санкції проти всіх учасників проекту Північний потік-2 в 15-денний термін після вступу норми в силу. Очікується версія оборонного бюджету з боку Сенату. Якщо обидві палати проголосують закон, документ відправлять на підпис президенту Байдену.

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