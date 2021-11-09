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У Німеччині розповіли, коли "Північний потік-2" сертифікують і запустять

9 листопада 2021, 08:24

По темі сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" Клауса Ернста висловився Клаус Ернст - член Бундестагу ФРН минулого скликання.

Північний потік-2
Газопровід "Північний потік-2" / Reuters

У Федеративній Республіці Німеччина вважають, що процес сертифікації російського газопроводу "Північного потоку-2" може завершитися на початку 2022 року. І тоді ж газопровід запустять повністю. Про це з посиланням на Клауса Ернста-члена Бундестагу ФРН минулого скликання від партії "Ліві", який очолював Комітет з економіки та енергетики, повідомляє "РІА Новості".

"Поки що є деякі невизначеності, необхідні для запуску роботи газопроводу, але їх можна буде врегулювати. Думаю, "Газпром" зможе це залагодити. Вважаю, що запуск зможе відбутися - найпізніше на початку наступного року", ‒ сказав Ернст.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 21 липня США і Німеччина домовилися про угоді по газопроводу Північний потік-2. Згідно із заявою сторін, Вашингтон відмовляється від санкцій проти російського трубопроводу, а Німеччина повинна гарантувати продовження договору Газпрому і Нафтогазу на транзит газу через територію України ще на 10 років.

Палата представників Конгресу США затвердила поправки, а пізніше і проголосувала за оборонний бюджет держави на майбутній рік. Документ передбачає зобов'язання для президента Джо Байдена ввести санкції проти всіх учасників проекту Північний потік-2 в 15-денний термін після вступу норми в силу. Очікується версія оборонного бюджету з боку Сенату. Якщо обидві палати проголосують закон, документ відправлять на підпис президенту Байдену.

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