Гіркін анонсував швидке звільнення Шойгу, на його місце поставлять "технічну фігуру"

Гіркін анонсував звільнення Шойгу / Колаж фото ТАСС, з відкритих джерел

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив, що Путін в сказі через невдачі російської армії в Україні і скоро "полетять голови". Гіркін заявив, що скоро буде звільнений Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він навіть здивувався, що "роти Кремля" раптово прозріли і побачили проблеми Росії.

"Центральні ЗМІ" раптом розгледіли "всі ті проблеми, які" цвіли і пахли "з самого початку т.зв. А це означає - когось будуть "зносити". І когось великого. Найімовірніше - головним винуватцем наших блискучих перегрупувань буде, нарешті, визнаний фанерний. Ні чим іншим я таке "раптове прозріння" патентованих брехунів з ТБ пояснити не можу", - написав Гіркін.

Він вважає, що на місце Шойгу поставлять "чисто технічну фігуру".

"Можна скільки завгодно переводити стрілки" (згадуючи про безліч інших" бенефіціарів", які доклали руку), але саме МО РФ і його очолювач - внесли неоціненно-величезний внесок у те, що ми стоїмо зараз на порозі військово-політичної катастрофи", - додав Гіркін.

Гіркін анонсував звільнення Шойгу / скріншот

Війна в Україні

Нагадаємо, Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

30 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції.

Інші новини: