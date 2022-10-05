УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Війна затягнеться на рік: полковник ЗСУ дав тривожний прогноз

5 жовтня 2022, 15:14

Потрібно ще 9-12 місяців для того, щоб закінчити гарячу фазу війни, впевнений Віктор Кевлюк.

ВСУ
Війна затягнеться, прогнозує полковник ЗСУ Віктор Кевлюк / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Для звільнення всіх окупованих територій Збройним силам України необхідно провести 5-6 наступальних операцій, заявив експерт Центру оборонних стратегій, полковник Віктор Кевлюк.

"Для того щоб звільнити всі наші території, нам потрібно ще 8-9 місяців", - підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна.

Співрозмовник пояснив, що між операціями існують певні перерви для перекидання сил, поповнення втрат, нарощування угруповань, формування відповідних оперативних побудов.

Він упевнений в тому, що потрібно ще 9-12 місяців для того, щоб закінчити гарячу фазу війни, змусити противника скласти зброю і відмовитися від подальших зазіхань на нашу територію.

"Тому я думаю, що до осені наступного року війна триватиме. Далі буде період постконфліктного врегулювання. Від того, які збитки до того моменту понесе Російська Федерація, буде залежати те, чи будемо ми проводити певні заходи на її території. Тому що поки дракону не виб'ють зуби, він буде кусатися. Можливо, потрібно відвідати місця базування ворожої авіації, яка до нас долітає з Брянської та Ростовської областей, райони, де зосереджені ракетні бригади. Як ми будемо це робити і які сили будемо залучати – це знає тільки Генеральний штаб", - уточнив полковник ЗСУ.

Кевлюк додав, що після закінчення активних бойових дій повинні бути проведені стабілізаційні операції для нейтралізації ворожої агентури, диверсантів, а розмінування може тривати десятиліттями.

Нагадаємо, Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

30 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції.

Читайте ще:

ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:01

Ласкавий і теплий фен: як попрасувати без праски потрібні речі

15:58

"Це Вова Зеленський, якого я знаю": Данилко розповів, як війна змінила президента

15:58

Путін підставив лобістів на Заході: Україна може розраховувати на більшу підтримку - ЗагороднійВідео

15:56

"Перестати брехати": генерали РФ продовжують собачитися після нових провалів в УкраїніВідео

15:34

Леся Нікітюк з голими сідницями показала, як виганяє з себе печалі "як ЗСУ ворога з Лиману"

Реклама
15:17

Болячки обходять стороною: 4 імені жінок з сильним здоров'ям

15:14

Війна затягнеться на рік: полковник ЗСУ дав тривожний прогнозВідео

15:09

У Путіна заявили про плани окупувати більше територій УкраїниВідео

14:57

Задумали велику трагедію: астролог назвала 10 міст України, які чекає масована атакаВідео

14:56

Сліпота - не перешкода: в РФ хотіли мобілізувати незрячого від народження москвича

14:53

Прикмети на 6 жовтня: які 2 речі потрібно зробити, щоб гроші водилися весь рікВідео

14:41

У Росії придумали покарання для Пугачової

14:41

Нова мета для ВСУ: офіцери РФ втекли зі Снігурівки на МиколаївщиніВідео

14:22

"237 снарядів прилетіло за 40 хвилин": окупант істерить через успішний наступ ЗСУ на ХерсонщиніВідео

14:21

У США схвалили удари ЗСУ по Криму з HIMARS: соратник Путіна влаштував переполохВідео

14:18

"Як було з харківською операцією": Загородній озвучив несподіваний результат війниВідео

14:18

"Я щодня чекав офіційну новину": Пивоваров розповів про емоції від звільнення рідного ВовчанськаВідео

14:06

90% господинь роблять помилки: як правильно варити сосиски - простий рецепт приготуванняВідео

13:51

Повня у жовтні 2022: Влад Росс розповів, чого чекати всім знакам зодіакуВідео

13:44

Три причини для Кремля: експерт пояснив, чому аварія на Північному потоці вигідна РФ

Реклама
13:38

ЗСУ "відкобзонили" російського підполковника, який вбивав людей у Грузії та ЧечніВідео

13:17

ЗСУ почали звільняти Луганщину: в населених пунктах піднімають прапори УкраїниВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 6 жовтня 2022: Тільцям - гроші, Терезам - удача, Стрільцям - сваркаВідео

12:52

У Херсоні підірвали готель з ФСБівцями: з будівлі винесли щонайменше сім трупів

12:35

Душив, бив по обличчю, пошкодив спину: Джолі висунула звинувачення Пітту в домашньому насильствіВідео

11:55

Колективний дурдом, який вилікують ЗСУ: Єрмак розніс Росію і папірці Путіна щодо УкраїниВідео

11:41

В РФ дружина народила дитину від іншого, поки чоловік воював в УкраїніВідео

11:37

У бою з окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї ВПС ЗСУ Тарас РедькінФото

11:35

Колишня дружина Віталія Кличка у вузьких штанцях зухвало похвалилася фігурою

11:08

Путін помилково вважає, що може впоратися і проти України, і проти США та Заходу – директор ЦРУВідео

11:05

Вступ України до НАТО: експерт назвав країни, які можуть заблокувати заявку КиєваВідео

10:54

Атака Білої Церкви іранськими дронами: окупанти запустили 12 БПЛА з півдня України, 6 - були збитіВідео

10:13

"Поки трактор не відтягне останній танк РФ": Британія підтримуватиме Україну до перемоги - глава МЗСВідео

09:53

Путін остаточно затвердив анексію українських територійФотоВідео

09:50

ЗСУ пробиваються до Луганщини і можуть завдати удару по трасі Сватове-Кремінна – розвідка БританіїВідео

09:39

Остання крапля: подруга Пугачової зізналася, чому примадонна вдруге спішно втекла з РФ

09:31

"Аушвіц 2022": у катівні на Харківщині окупанти виривали українцям золоті зуби і закопували живцем

08:54

ЗСУ мають успіхи на Херсонщині, Харківщині та Луганщині, вони нищать малоукоплектовані війська РФ – ISWВідео

08:45

Прагматичний, але наївний МаскПогляд

08:42

Мінус 2 гелікоптери, 8 танків і понад 30 окупантів: ЗСУ влаштували "гарячу" добу для окупантів на ПівдніВідео

Реклама
08:40

Гороскоп на сьогодні 5 жовтня 2022: Близнюкам - гроші, Ракам - віщі сни, Козерогам - зустріч

08:15

Росія може завалити нас трупами, це відтягує закінчення війни – ЗагороднійВідео

07:52

Проїхав 1,5 тисячі км, щоби померти: ЗСУ ліквідували командира танкової роти з РФ

07:29

"Кинули в м'ясорубку": ЗСУ розгромили елітну бригаду ГРУ в ЛиманіВідео

06:38

Окупанти двічі атакували Київщину іранськими дронами: у Білій Церкві прогриміли вибухиВідео

06:34

Ілон Маск не сказав нічого новогоПогляд

06:00

Залізна завіса для Росії опустилася надовго, її регіони почнуть бунтувати - Рябцев

05:00

Чи приймуть Україну до НАТО: прогноз ЗагородньогоВідео

04:41

Як правильно сортувати сміття та що заборонено викидати: секрети господиням

03:46

Краще ніж Арестович, Гордон і океан: Даша Астаф'єва оголила соковиті принади в леопардовому корсеті

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти