Війна затягнеться на рік: полковник ЗСУ дав тривожний прогноз

Війна затягнеться, прогнозує полковник ЗСУ Віктор Кевлюк / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Для звільнення всіх окупованих територій Збройним силам України необхідно провести 5-6 наступальних операцій, заявив експерт Центру оборонних стратегій, полковник Віктор Кевлюк.

"Для того щоб звільнити всі наші території, нам потрібно ще 8-9 місяців", - підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна.

Співрозмовник пояснив, що між операціями існують певні перерви для перекидання сил, поповнення втрат, нарощування угруповань, формування відповідних оперативних побудов.

Він упевнений в тому, що потрібно ще 9-12 місяців для того, щоб закінчити гарячу фазу війни, змусити противника скласти зброю і відмовитися від подальших зазіхань на нашу територію.

"Тому я думаю, що до осені наступного року війна триватиме. Далі буде період постконфліктного врегулювання. Від того, які збитки до того моменту понесе Російська Федерація, буде залежати те, чи будемо ми проводити певні заходи на її території. Тому що поки дракону не виб'ють зуби, він буде кусатися. Можливо, потрібно відвідати місця базування ворожої авіації, яка до нас долітає з Брянської та Ростовської областей, райони, де зосереджені ракетні бригади. Як ми будемо це робити і які сили будемо залучати – це знає тільки Генеральний штаб", - уточнив полковник ЗСУ.

Кевлюк додав, що після закінчення активних бойових дій повинні бути проведені стабілізаційні операції для нейтралізації ворожої агентури, диверсантів, а розмінування може тривати десятиліттями.

Нагадаємо, Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

30 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції.

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