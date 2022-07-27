Німеччина нарешті схвалила продаж Україні САУ Panzerhaubitze 2000

Німеччина поставить Україні Panzerhaubitze 2000 / Фокус

У середу, 27 липня, влада Німеччини схвалила продаж нашій країні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW), повідомляє видання Spiegel.

За інформацією ЗМІ, ще 13 липня віцеканцлер ФРН Роберт Габек схвалив продаж САУ, але цю інформацію KMW підтвердив лише зараз. Звернення про придбання PzH 2000 Україна направила ще в квітні нинішнього року.

Відомо, що загальна вартість контракту на 100 самохідних артилерійських установок для України становить 1,7 мільярда євро.

За словами німецького виробника, виробництво всіх САУ триватиме кілька років, цей процес стартує негайно, але його оперативність залежатиме від постачання всіх необхідних матеріалів.

Основні технічні характеристики САУ Panzerhaubitze 2000:

довжина з гарматою вперед-11 669 мм;

ширина загальна: 3 580 мм;

бойова маса-55,3 т;

потужність двигуна 1000 к. с.;

максимальна швидкість по шосе-67 км / год;

запас ходу по шосе-420 км;

боєкомплект-60 155-мм пострілів, 2 тис. патронів 7.62-мм;

подолані перешкоди: ширина рову-3,0 м, висота стінки - 1,0 м, підйом-30 град, глибина броду-1,5 м;

екіпаж-5 осіб.

У той час як танкам в бою доводиться підбиратися відносно близько до цілей противника, панцир гаубиця третього тисячоліття може вести вогонь на відстані більше 30 км.

Зброя від Німеччини для України

Як писало німецьке видання Zeit з посиланням на власні джерела, Україні доведеться чекати обіцяна владою ФРН важка зброя - системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню - аж до зими 2022/2023.

Як зазначається, систему ППО раніше замовив Єгипет, проте згодом країна відмовилася від неї на користь України. Ці системи зможуть доставити в Україну не раніше листопада або грудня.

До того у ФРН критикують федерального канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder.

Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з" Вільної демократичної партії " прямо закликав уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну не менше 50 таких бойових машин.

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