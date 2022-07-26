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Україна отримала від Німеччини потужне озброєння для боротьби з окупантами

26 липня 2022, 18:22

В цілому Україна отримала від Німеччини вже 10 гаубиць PzH 2000.

ЗСУ, РСЗВ Mars II
ЗСУ та РСЗВ Mars II / bundeswehr de, president.gov.ua

Німеччина передала Україні обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три гаубиці PzH 2000.

Як заявила міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт, передано важке озброєння для боротьби з російською агресією.

"Поставлені обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три самохідних Panzerhaubitzen 2000. Ми тримаємо своє слово", - зазначила вона, передає Welt.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив отримання систем Mars II.

Таким чином, в цілому Україна отримала від Німеччини вже 10 гаубиць PzH 2000. Ламбрехт також підтвердила, що Берлін передасть 30 зеніток Gepard, перші з яких надійшли вчора.

У вересні німецька сторона надасть радар типу "Кобра" для виявлення артилерійських знарядь.

"Контракт вже підписаний, і зараз почнеться навчання українських військових роботі з цією складною системою. Це дозволить нашим артилерійським системам працювати ще швидше і точніше", - додала міністр і зазначила, що через кілька днів розпочнеться навчання бійців ЗСУ управлінню засобами протиповітряної оборони Iris-t SLM.

Що відомо про систему Mars II

Це реактивна система залпового вогню, прийнята на озброєння бундесверу в 1990 році. А ще це аналог американської M270 MLRS, але з деякими доробками, які стосуються збільшених розмірів і маси.

Системи Mars II призначені для знищення живої сили і техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів і вузлів зв'язку, а також для дистанційного мінування місцевості.

Складається з пускової установки на гусеничному шасі, апаратури управління вогнем і транспортної машини. Використовує некеровані ракети з кумулятивно-осколковими бойовими частинами або касетними. Вага ракети становить 107 кг, дальність польоту - 40 км. кумулятивний бойовий елемент пробиває броню товщиною до 140 мм.

Некеровані ракети з кумулятивно-осколковою частиною мають дальність польоту 32 км і вагу 159 кг. у свою чергу, протитанкова некерована ракета TGW забезпечена самонавідними бойовими елементами і розрахована на дальність польоту до 45 км.

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Зброя від Німеччини для України

Як писало німецьке видання Zeit з посиланням на власні джерела, Україні доведеться чекати обіцяна владою ФРН важка зброя - системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню - аж до зими 2022/2023.

Як зазначається, систему ППО раніше замовив Єгипет, проте згодом країна відмовилася від неї на користь України. Ці системи зможуть доставити в Україну не раніше листопада або грудня.

До того у ФРН критикують федерального канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder.

Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з "Вільної демократичної партії" прямо закликав уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну не менше 50 таких бойових машин.

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оружие ЗСУ Андрій Єрмак Німеччина
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