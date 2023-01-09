Німеччина може передати Україні частину БМП Marder з власних запасів - Der Spiegel

Бундесвер має на озброєнні близько 370 бронетранспортерів Marder. З них на кінець листопада 2022-го у стані оперативної готовності було лише 62%.

Німеччина передасть Україні близько 40 БМП Marder / Фото Facebook Bundeswehr

Значну частину обіцяних Україні 40 БМП Marder Бундесвер Німеччини може вилучити з власних запасів. Іншу частину броньованих машин піхоти для ЗСУ надасть Rheinmetall AG-німецький концерн-виробник Marder.

Як пише видання Der Spiegel, і представник федерального уряду Штеффен Хебестрейт, і пресслужба Міноборони обіцяли розповісти, звідки візьмуть Marder для України, до кінця робочого дня 6 січня. Але чіткої відповіді не було.

При цьому деякі депутати Бундестагу отримали електронний лист від МО з "розпливчастою заявою" про "зобов'язання" з боку промисловості й Бундесверу.

Це "маневрування", як вважають в Der Spiegel, демонструє, що слова канцлера Олафа Шольца "не так-то просто здійснити на практиці".

Згідно з офіційними заявами, Бундесвер має на озброєнні близько 370 бронетранспортерів Marder. З них станом на кінець листопада 2022 року в стані оперативної готовності було лише 62%. Значна частина потребує капітального ремонту, при цьому близько 60 Marder списані на запчастини.

У компанії Rheinmetall влітку 2022 року залишалося близько 100 БМП Marder зі старих запасів. 40 з них були обіцяні Греції урядом Німеччини в якості заміни танків радянського виробництва, які Афіни передали Києву в рамках "кільцевого обміну", ініційованого Берліном.

Представник уряду ФРН Хебестрейт заявляв, що попри майбутні прямі поставки німецької техніки в Україну, угода з Афінами залишається в силі.

Крім того, за інформацією Der Spiegel, у Rheinmetall все ще є на складах близько 60 списаних бронетранспортерів, які можуть бути перероблені, але модернізація зайняла б забагато часу.

"Продаж Marder із запасів Бундесверу – це величезний тягар, але, на думку представників з кіл Бундесверу, він можливий", - зазначили у виданні.

Також відомо, що в найближчі місяці Rheinmetall поповнить склади військ модернізованими Marder.

БМП Marder "Мардер" (Marder, в перекладі з німецької — "куниця") — німецька бойова машина піхоти.

БМП розроблена в 1966-1969 роках німецькою фірмою Rheinmetall AG на замовлення ЗС ФРН. Перший прототип був зібраний наприкінці 1969 року, виробництво тривало до 1975 року. Всього було побудовано близько 2000 бойових машин, передає Вікіпедія. На час прийняття на озброєння БМП "Marder" за параметрами захищеності перевершувала всі відомі машини цього класу і володіла високою швидкістю руху по пересіченій місцевості, що дозволяло їй діяти спільно з танками "Леопард" в якості складової частини ударної групи.

З 2010 на зміну "Мардеру" на озброєння ЗС ФРН поступово вводиться нова БМП Puma. БМП "Marder" озброєна 20-мм автоматичною гарматою RH 202 і спареним з нею 7,62-мм кулеметом MG3, встановленим на лафеті зверху двомісної вежі. Гармата Rh 202 заряджається патронами 20×139 мм. Ще один 7,62-мм кулемет MG3A1 розташований на даху десантного відділення і має дистанційне керування. Для двомісної вежі Marder 2 фірма Rheinmetall AG розробила гармату Rh 503 зі змінним стволом калібру 35 і 50 мм і елементами механізму живлення. Гармата має електромеханічні приводи системи перезаряджання, змінний темп стрільби 150 і 400 постр/хв. 35-мм ствол передбачалося використовувати для навчально-тренувальних, а 50-мм — для бойових цілей. З гарматою спарений 7,62-мм кулемет. Також зліва на вежі може кріпитися гранатомет "Panzerfaust 3" з дальністю стрільби до 1 000 м, проте стрільба з нього вимагає зупинки, виходу гранатометника з машини і зняття РПГ з кріплення. Тому використовується дуже рідко.

Як повідомляв Главред, Німеччина відправить Україні близько 40 бойових машини піхоти Marder і одну систему протиповітряної оборони Patriot. Поставки очікуються в першому кварталі 2023 року. Українських військових навчатимуть керувати Marder протягом 8 тижнів. Ймовірно, країни-партнери допоможуть Києву в підготовці весняної контрнаступальної операції. Про це заявив представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

При цьому уряд Німеччини не виключає ухвалення рішення про постачання Україні танків Leopard 2. Як заявив німецький віцеканцлер Роберт Хабек, після передачі бойових машин піхоти Marder Берлін продовжить військову підтримку Києва, орієнтуючись на ситуацію на полі бою.

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