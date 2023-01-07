Український військовий експерт Олексій Мельник стверджує, що німецькі бойові машини піхоти Marder відмінно підійдуть ЗСУ для україно-російської війни.

Військовий експерт пояснив, чи підійдуть ЗСУ німецькі БМП Marder / колаж Вікіпедія / https://ua.depositphotos.com/

40 бойових машин піхоти з ФРН моделі Marder вельми допоможуть Україні у війні з Росією. Про це розповів в інтерв'ю порталу DW український військовий експерт Олексій Мельник.

"Я не думаю, що Marder стане якоюсь "срібною кулею". Цінність їх - в тому, що кількість, яка буде поставлена в Україну, дозволить укомплектувати приблизно батальйон. Тобто це буде бойова одиниця, укомплектована одним типом бронетехніки. А що стосується сучасності цієї зброї, в принципі, те, чим починала і продовжує воювати Україна, - це всі зразки радянських часів, з певною модернізацією. Тобто Marder - цілком сучасна зброя для нинішньої війни", - сказав він.

Як стверджує фахівець, основна перевага солдатів ЗСУ - те, як швидко вони здатні освоювати і ремонтувати західну військову техніку.

"Багато зарубіжних оглядачів відзначають, наскільки швидко українці здатні освоювати техніку, а також застосовувати її ефективніше, ніж це передбачалося виробниками. І ще: в Україні вам хто завгодно скаже, що в місцевих гаражах можна отримати сервіс не гірше, ніж на сертифікованій станції (техобслуговування - Главред) ", - підсумував він.

Військова допомога Заходу Україні

5 січня відбувся телефонна розмова президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вашингтон і Берлін збираються підтримувати Україну стільки часу, скільки буде потрібно. Американці відправлять Києву БМП M2 Bradley, а німці – Marder. Німеччина відправить Україні ще одну батарею Patriot.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україні дадуть ще додаткову батарею Patriot, а також потужну бронетехніку.

Український глава держави подякував Німеччині, військова техніка якої надала ключове значення в перехопленні ракет РФ.

Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки (Центр Разумкова).

Інші новини: