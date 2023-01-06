Німеччина передасть Україні близько 40 БМП Marder і систему Patriot в першому кварталі 2023 року

Військовослужбовці ЗСУ навчатимуться керувати бойовими машинами піхоти Marder близько 8 тижнів, сказав речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.

ФРН у першому кварталі 2023 року передасть Україні близько 40 БМП Marder / Facebook Bundeswehr

Німеччина відправить Україні близько 40 бойових машини піхоти Marder і одну систему протиповітряної оборони Patriot. Постачання очікуються в першому кварталі 2023 року. Українських військових навчатимуть керувати Marder протягом 8 тижнів. Ймовірно, країни-партнери допоможуть Києву в підготовці весняної контрнаступальної операції. Про це заявив представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

Як повідомляє Укрінформ, під час брифінгу 6 січня він розповів про те, що Україні передадуть БМП Marder в кількості близько 40 одиниць.

"Що стосується Marder, то мова йде про один батальйон — орієнтовно 40 машин. Ці 40 одиниць повинні бути передані Україні ще в першому кварталі", - поінформував представник уряду ФРН.

За його словами, військові ЗСУ навчатимуться керувати бойовими машинами піхоти на території Німеччини приблизно 8 тижнів. При цьому БМП Bradley українські бійці будуть освоювати у США.

Системі Patriot, яку німці передадуть Києву, українці навчатимуться у США та Німеччині. Передати батарею повинні в першому кварталі поточного року.

Також Штеффен Гебештрайт підкреслив, що на Заході дійшли висновку, згідно з яким армії України знадобляться БМП перед навесні, коли закінчиться період затишшя на полі бою. Він припустив, що країни-партнери допомагають ЗСУ готувати весняну контрнаступальну військову операцію.

Військова допомога Заходу Україні

5 січня відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вашингтон і Берлін збираються підтримувати Україну стільки часу, скільки буде потрібно. Американці відправлять Києву БМП M2 Bradley, а німці – Marder. Німеччина відправить Україні ще одну батарею Patriot.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україні дадуть ще додаткову батарею Patriot, а також потужну бронетехніку.

Український глава держави подякував Німеччині, військова техніка якої відіграла ключову роль в перехопленні ракет РФ.

Очільниця оборонного комітету Бундестагу ФРН Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що після постачань Україні Marder потрібно очікувати передачі танків Leopard. Вона також підкреслила, що позитивні зміни в питанні поставок Києву озброєнь відбулися через зміну позиції німецького уряду.

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