РФ боїться застосовувати свої новітні літаки проти України – розвідка Британії

Окупанти не підпускають нові повітряні судна близько до України, а пускають з них ракети за тисячі кілометрів від кордону.

РФ запускає ракети по Україні з новітніх літаків СУ-57 FELON, але не підпускає їх близько до кордону/ Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія боїться застосовувати проти України свої новітні винищувачі. Загарбники не підпускають їх близько до фронту, а ведуть обстріли ракетами з відстані у тисячі кілометрів від кордону.

З червня 2022 року російські окупанти використовували для виконання місій проти України літаки Су-57 FELON. Проте усі місії передбачали, що російські повітряні судна літатимуть лише над територією РФ і запускатимуть по Україні ракети великої дальності класу "повітря-земля" чи "повітря-повітря". Про це розповіли у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

У розвідці Великої Британії зазначають, що FELON – це найдосконаліший російський надзвуковий бойовий літак п'ятого покоління. У таких повітряних суднах застосовуються технології малопомітності і передова авіоніка.

Тому в Москві бояться скомпрометувати секретні технології та скоротити перспективи експорту у разі, якщо вони втратять такі літаки під час війни проти України.

"Росія, швидше за все, віддає пріоритет тому, щоб уникнути шкоди для репутації, скорочення експортних перспектив та компрометації секретних технологій, які можуть виникнути у разі втрати FELON через Україну. Це симптом того, що Росія, як і раніше, не схильна до ризику, застосовуючи свої військово-повітряні сили у війні", – зазначають у британській розвідці.

Раніше представник прес-служби ГУР Міноборони України Андрій Юсов зазначав, що російська стратегічна авіація уже стара і окупантам все складніше застосовувати її для обстрілів України. Проводити обслуговування таких повітряних суден стає все важче. Але після перемоги України у війні від стратегічної авіації РФ нічого не залишиться.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що у РФ після вибухів на аеродромі "Енгельс" перекинули свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-22М3 у Приморський край на Далекий Схід. Проте Україна за потреби зможе їх дістати і там.

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