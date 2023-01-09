"Це жертовна тактика": Заходу вигідно, щоб Україна довго вичерпувала ресурс РФ - Маломуж

Зараз потрібна активніша підтримка України, тоді будуть більш чіткі параметри перемоги. І це має бути зроблено найближчими тижнями, вважає Микола Маломуж.

На Заході все ще діє застереження з приводу поставок в Україну далекобійного озброєння, сказав Микола Маломуж / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Стратегічно Захід готовий до повної перемоги України, але він ще недостатньо робить для того, щоб перемога була швидкою. Країнам Заходу вигідно, щоб Україна довго вичерпувала ресурс Росії. Таку думку озвучив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.

За його словами, на Заході все ще діє застереження з приводу поставок в Україну далекобійного озброєння. Ймовірно, воно буде працювати і далі, за винятком поставок більш-менш ефективного озброєння, наприклад бронетранспортерів, ракетних систем певної дальності, але не далекобійних, великої кількості боєприпасів, БТР, радіолокаційних систем, протиповітряних систем.

"Але прямо скажу, що цього ще дуже мало. Необхідні не десятки, а сотні ракетних систем, танків, БТР, систем ППО. І найголовніше - сотні тисяч, мільйони боєприпасів, снарядів і ракет для озброєнь, які вже були поставлені. У нас має бути поле для діяльності. Щоб ми могли не просто готувати наступ, а й знищувати всі ресурси, які підготувала Росія за 40, 80, 100 кілометрів від нашого кордону, коли вони рухаються на поїздах, по трасах. Повинен бути тотальний вогонь, який знищить всю перспективу підтримки наступальних дій РФ і навіть оборони", - сказав Маломуж в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

При цьому генерал армії вважає, що заходу ймовірно вигідно, щоб Україна довго вичерпувала ресурс Росії.

"Це неправильна тактика, це жертовна тактика. Вона веде до того, що Росія може продовжувати воювати, продовжувати формувати ресурси", - сказав він.

Маломуж нагадав, що свого часу сили оборони хотіли пробити південний коридор, але західні союзники не рекомендували нам наступати на Запоріжжя і на лівий берег Дніпра.

"Але я вважаю, що тоді було необхідно проводити цю операцію, тому що там не було великої концентрації сил і засобів ворога, ми могли б вийти прямо до Криму. Приклад Харківського напрямку показав, як можна несподівано завдати удару ворогу і дійти до Луганської області", - розповів генерал.

Маломуж вважає, що зараз повинна бути активніша підтримка України, і тоді будуть більш чіткі параметри перемоги.

"І це має бути зроблено в найближчі тижні – я підкреслюю, не в місяці, а в тижні. Тому що місяці - це перспектива зміцнення Росії та можливість розгортання нових наступальних операцій проти України. Ленд-ліз в цій ситуації не працює. Він не відпрацьований за механізмами надання пакетів допомоги. Тому потрібні конкретні види озброєнь і швидка поставка в Україну – без бюрократії ленд-лізу та інших бюрократій", - резюмував генерал армії.

Як повідомляв Главред, раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов говорив, США і Велика Британія ймовірно не хочуть затягування війни в Україні - такий сценарій нікому не вигідний. Водночас мають бути вирішені певні геополітичні завдання, головна з яких – послабити РФ настільки, щоб вона, наприклад, погодилася передати свою ядерну зброю під зовнішній контроль або оголосила себе без'ядерною державою.

Російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман вважає, що ймовірність того, що в 2023 році Україна переможе у війні або, принаймні, переломить її хід на свою користь, досить велика.

"Ймовірність цього сценарію-70%. З імовірністю 20% війна продовжиться, 10% – що відбудеться ескалація конфлікту з можливим застосуванням ядерної зброї, в який буде втягнуто НАТО. Однак, навіть якщо процес затягнеться, то в наступному році він закінчиться тим же - перемогою України", - сказав він.

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