"Росія розвалиться": жорстока боротьба за владу після Путіна зруйнує РФ – Foreign Policy

Війна проти України стане іскрою, яка підштовхне РФ до розпаду. Але закінчить цей процес боротьба за владу в Росії між крайніми правими націоналістами.

Жорстока боротьба за владу після Путіна зруйнує РФ, вважає американський професор політології Олександр Мотиль/ ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Після відходу від справ російського диктатора Володимира Путіна, у країні-агресорці Росії почнеться жорстока боротьба за владу між крайніми правими націоналістами. Під час цієї боротьби РФ втратить залишки військового потенціалу і може розпастися.

Таку думку висловив професор політології Університету Рутгерса в Нью-Йорку Олександр Мотиль у статті для видання Foreign Policy. Він зазначає, що ймовірність краху РФ наближається з кожним днем. На це впливає поєднання невдалої війни проти України і крихка та напружена система всередині Росії.

Мотиль наголошує, що після втрати влади Путіним за керування Росією почнеться жорстока боротьба між крайніми правими націоналістами. Вони захочуть зберегти авторитарну систему і відродити напівдемократичний рух, щоб припинити війну та реформувати РФ. Через таку боротьбу країна-агресорка втратить залишки військового потенціалу.

В умовах такої ситуації на Росію може чекати розпад.

"Враховуючи величезні простори Росії, довгу історію неспокійних регіонів і численні неросійські етнічні групи, що є результатом століть імперських завоювань, єдиним сценарієм, який заслуговує на значну увагу, є дезінтеграція централізованого контролю та розпад", – вважає Мотиль.

Хто такий Олександр Мотиль Олександр Джон Мотиль (народився 21 жовтня 1953 року в Нью-Йорку) – американський історик, політолог, поет, письменник, перекладач і художник-живописець. Мешкає в Нью-Йорку. Він є професором політології в університеті Ратґерса в Ньюарку, Нью-Джерсі та спеціалістом щодо України, Росії та Радянського Союзу, пише Вікіпедія.

Тригером, який уже підштовхує Росію до розпаду, стала війна проти України. Адже ця війна показала слабкість Путіна і його держави, зазначає науковець.

Раніше військовий експерт і полковник запасу Роман Світан зазначав, що Вихід на кордони 1991 року – ще не перемога, Україна повинна дочекатися розпаду РФ. Але це може статися не дуже швидко. Можливо, доведеться чекати два роки, а можливо й десять, каже Світан.

Нагадаємо, дипломат і керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко розповідав, що Росія може почати розпадатися, коли окремі її частини почнуть відчувати, що центр у Москві припиняє реально керувати ними. Тоді вони можуть почати поступово відколюватися, і на Росію чекатиме парад суверенітетів.

Читайте також: