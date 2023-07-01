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Гарантії безпеки для України: ЗМІ розкрили ймовірну формулу і терміни

Олексій Тесля
1 липня 2023, 23:50 оновлено 1 липня, 23:50
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Йдеться про багатосторонню систему гарантій на перехідний період до вступу України у НАТО.
НАТО, Володимир Зеленський
У Володимира Зеленського чекають на міжнародні гарантії Україні / УНІАН, Офіс президента України

Угода про гарантії безпеки для України може бути підписана на саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Йдеться про багатосторонню систему гарантій на перехідний період до очікуваного вступу України у НАТО після закінчення війни, повідомляє німецьке видання FAZ.

Зазначається, що відповідна рамкова угода з Німеччиною, Францією, Великою Британією та США вже майже готова.

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При цьому кожна країна-учасник укладатиме з Києвом окрему угоду. Йдеться про зброю, гроші, військову допомогу та навчання. Це має дозволити Києву захистити себе без прямого втручання країн-гарантів.

Крім того, підкреслюється, що Німеччина хоче запропонувати зберегти нинішній рівень допомоги до кінця війни.

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що Україна готова вступити до Північноатлантичного альянсу, але Київ чекає, коли в НАТО будуть готові прийняти відповідне рішення.

На думку Зеленського, гарантії безпеки потрібні не тільки Україні, а й країнам-сусідам.

Нагадаємо, президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини виступили на підтримку інтеграції України до Північноатлантичного альянсу. Вони закликали НАТО посилити військову допомогу Києву і зажадали від агресора Росії вивести свої війська з української землі.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Вашингтон підтримує плани України щодо вступу до НАТО. Двері для Києва залишаються відкритими. Однак рішення повинні підтримати всі 30 країн-учасників альянсу.

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НАТО Володимир Зеленський війна Росії та України гарантії безпеки
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