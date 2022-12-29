glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Коли закінчиться війна, санкції проти РФ і гарантії для України: важливе з інтерв'ю Андрія Єрмака

29 грудня 2022, 18:24
Єрмак назвав один з головних факторів, який допоможе перемогти Україні у війні.
Єрмак Україна
Єрмак / УНІАН, Офіс президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю ведучій ТСН Наталії Мосейчук розповів, коли і як завершиться війна.

За його словами, наступного року Україна отримає від США все можливе, щоб перемогти. Йдеться про озброєння і техніку для ЗСУ.

"Треба бути завжди об'єктивним. Те, що ми вже отримали — це безпрецедентно. Те, що ми ще отримаємо після цього візиту (поїздка Зеленського до Байдена — ред.) наступного року — буде все необхідне для перемоги. Ця фраза звучала кілька разів під час розмов і в Білому домі, і в Конгресі — це найважливіше — ми розуміємо, що на сьогоднішній день фактор допомоги — один з головних — безумовно, що зброї, яка є зараз, її мало — нас чують — не все відразу відбувається "ми починали з "Джавелінів", а сьогодні вже отримуємо Patriot. Це процес", - розповів Єрмак.

На його думку, постачання Америкою систем про Patriot – "це тільки початок" від максимуму, який можуть надати США. Він зазначив, що важливим фактором також є "100% віра США в нашу перемогу, а це коштує дорогого".

Найстрашніший день війни

В інтерв'ю керівник Офісу президента розповів, який день повномасштабної війни був для нього найстрашнішим.

"Я думаю, що це (коли побачили. - ред.) кадри з Бучі ще до цього, як це стало загальновідомим. Це був, напевно, один з найжахливіших днів", – сказав він.

Глава ОП визнав, що не очікував від росіян таких звірств.

"Я думаю, що ніхто не очікував, що може з'явитися ціле покоління маніяків, вбивць, які виховувалися на великій російській культурі. Культура не існує сама по собі, вона формує людину. І якщо сьогодні ми бачимо Бучу, Ірпінь, як жінки окупантів закликають вбивати українців, то про яку культуру можна говорити", – сказав Єрмак.

Він підкреслив, що всі росіяни винні в подіях в Україні.

Санкції проти Росії

Андрій Єрмак прокоментував санкції проти Росії і ймовірність виключення її з Радбезу ООН.

За словами Єрмака, для виключення Росії з Радбезу ООН необхідна єдність більшості країн. Україна, в свою чергу, вже працює над цим.

"Сьогодні це стало більш реально, ніж було тоді, коли про це почали говорити. Я думаю, що це, знову ж таки, процес, коли потрібно, щоб не тільки ми (проявляли ініціативу – ред.), не тільки найближчі партнери, а більшість країн", — сказав Єрмак.

Керівник ОП підкреслив, що необхідно дуже багато комунікувати і розуміти, що "від одного слова може залежати 10-20 країн".

Гарантії безпеки для України

Андрій Єрмак зазначив, що Україна отримає всі необхідні гарантії безпеки від країн-партнерів. Питання тільки в тому, коли і як ці гарантії будуть надані.

"Я не вірив, що за такий короткий термін ми зможемо підготувати такий документ - Kyiv Security Compact, який лежить у всіх світових лідерів на столі. І сьогодні навіть ніхто не говорить про "можливо" або "неможливо". Є факт, питання тільки коли і як ці гарантії будуть надані кожною країною. Або це буде комплекс договорів, або один великий договір, або двосторонні договори і так далі", - сказав Єрмак.

За його словами, це може бути один великий документ, де будуть закладені принципи, а потім він буде додаватися до двосторонніх договорів. Або договорами, які стосуватимуться однієї тематики.

"Я впевнений, або ми отримаємо ці гарантії, або станемо членами НАТО. Може бути і так, що одне й інше", - додав керівник Офісу президента.

Дивіться повне інтерв'ю Андрія Єрмака з Наталією Мосейчук

Андрій Єрмак в інтерв'ю також розповів, що український президент Володимир Зеленський літав з важливою місією в США і його там щиро чекали. Цей візит став неймовірно успішним для української сторони, адже вийшло домовитися про те, що важливо для нашої держави.

Крім того, Єрмак вважає, що переговори з Росією - це останній крок до миру, а не перший.

Читайте також:

війна в Україні Андрій Єрмак війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:05

"Виконувала дуже складні бойові завдання": на війні загинула молода захисниця з позивним "Аїда"

18:59

Alyosha з шокуючою відвертістю розповіла про напади ґвалтівників: "Я була ще зовсім дитиною"Відео

18:49

Зеленський просив танки і літаки, але США відмовили - PoliticoВідео

18:24

Коли закінчиться війна, санкції проти РФ і гарантії для України: важливе з інтерв'ю Андрія ЄрмакаВідео

18:16

Що ж ти, фраєр, здав назад: дружина засудженого наркодилера помирилася з ним і носить йому передачки з яйцями

Реклама
17:57

"Контроль 24/7": учасниця поскаржилася на "Холостяка"

17:41

"Україна в будь-який час готова припинити війну": у Зеленського назвали важливу умовуВідео

17:38

Ігнат попередив, що у новому році ракетні удари можуть бути набагато потужнішими, ніж 29 грудняВідео

17:37

Полякова показала, як в туалеті принизили Кіркорова і Корольову

17:27

"Це був передостанній обстріл": експерт здивував прогнозом про нові ракетні удариВідео

16:52

Favbet Foundation передав розвідникам рації, прилади нічного бачення, квадрокоптери

16:47

Гроші потрібні ЗСУ: в Україні відверто розповіли, якими будуть соціальні виплати у 2023 роціВідео

16:43

Melovin потрапив у серйозну ДТП: "З другим народженням мене"

16:36

"Стовідсотковий збіг": візит Зеленського до США був дуже успішним - подробиці від ЄрмакаВідео

16:30

У яку воду потрібно класти м'ясо для холодця чи супу: хитрість, яка зробить смак страв феєричнимВідео

16:08

У РФ закінчуються ракети: Буданов пояснив, коли потужність атак суттєво зменшитьсяВідео

16:07

"Ми так до Варшави не дійдемо": російські пропагандисти пересобачились через бардак у війніВідео

15:32

"Це не питання тижнів": у Зеленського відповіли, скільки потрібно часу для відновлення після атакиВідео

15:32

Новорічний макіяж 2023: як привернути удачу в новому році за знаком Зодіаку за допомогою мейкапу

15:27

Фантастично смачний салат на Новий рік 2023: рецепт, який принесе всім успіхВідео

Реклама
15:18

Будинок Андрія Бєднякова в Маріуполі знесли окупанти: ведучий поділився болючими кадрамиВідео

15:09

"Заткнися, мерзота": Соловйов забився в істериці після наїзду Гіркіна на ШойгуВідео

14:55

Україну чекає аномальний Новий рік: синоптики показали карту погодиВідео

14:49

У Росії раптово помер конструктор масштабної ракети "Ангара"Відео

14:37

У Білорусі впала ракета від ЗРК С-300 неподалік від кордону з УкраїноюВідео

14:22

Тут всіх дістав не пробігав: Меган Маркл отримала образливий "титул" як у Трампа та Каньє Веста

13:54

"Путін програє" : у ФРН прогнозують нові успіхи ЗСУ на полі боюВідео

13:51

"Місто як барабан, по якому б'ють палицею": Жадан вразив фото з БахмутаВідео

13:13

Журналісти виявили російські документи у депутатки міськради Сум – ЗМІ

13:04

Ворожа ракета влучила в будинок на Прикарпатті, що майже за 1000 км від РФВідео

13:00

Гороскоп на завтра 30 грудня 2022: зірки розповіли, кого чекають конфлікти, проблеми та чутки

12:58

Військові із Заходу відрадили ЗСУ від широкого контрнаступу на півдні - The Washington PostВідео

12:56

ЗСУ перейшли в наступ: з'явилися деталі просування під КремінноюВідео

12:35

Вірменія демонструє жести недоброї волі

12:28

Потужна відповідь ППО: збито 54 ракети РФ з 69 запущених по УкраїніВідео

12:13

У розвідці Британії пояснили, які проблеми росіян призводять до "бавовни" на базі ЕнгельсВідео

12:12

Кремль "профукав" $300-400 мільйонів: Арестович розповів про провал масштабної атаки РФВідео

12:09

Зимові свята 2023: календар зимових свят і вихідних

12:05

В яблучко: бійці НГУ збили крилату ракету РФ на підльоті до Києва - ефектне відеоВідео

12:01

Несподіваний позитив від воєнної авантюри Путіна: чи стане Україна членом НАТО та ЄС у 2023 роціВідео

Реклама
11:45

Сергій Притула розповів, чому не впізнав брата, який звільняв Ірпінь від окупантів

11:41

24-річний військовий всиновив 8 сиріт, батьки яких підірвалися на міні: деталі трагедії на Житомирщині

11:40

Після ракетного удару в Києві без світла 40% споживачів - КличкоВідео

11:18

В Енгельсі прогриміли потужні вибухи: що відомо про нову атаку на авіабазу РФВідео

11:04

Відповідь за ракетний терор: на Брянщині знищено російську установку С-300Відео

10:38

Росія запустила дрони-камікадзе: Кім назвав напрямок атакиВідео

10:37

Постраждали троє людей, 16 ракет збито: деталі ракетного удару по КиєвуВідео

10:26

"Бавовна" на Запоріжжі: ЗСУ "затрьохсотили" 230 окупантівВідео

10:17

"Київ не готовий до діалогу": Лавров знову видав дурний шантаж з приводу мирних переговорівВідео

10:04

З днем народження подрузі - щирі вітання, красиві листівки і картинки близькій людині

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Новорічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти