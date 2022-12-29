Коли закінчиться війна, санкції проти РФ і гарантії для України: важливе з інтерв'ю Андрія Єрмака

Єрмак назвав один з головних факторів, який допоможе перемогти Україні у війні.

Єрмак / УНІАН, Офіс президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю ведучій ТСН Наталії Мосейчук розповів, коли і як завершиться війна.

За його словами, наступного року Україна отримає від США все можливе, щоб перемогти. Йдеться про озброєння і техніку для ЗСУ.

"Треба бути завжди об'єктивним. Те, що ми вже отримали — це безпрецедентно. Те, що ми ще отримаємо після цього візиту (поїздка Зеленського до Байдена — ред.) наступного року — буде все необхідне для перемоги. Ця фраза звучала кілька разів під час розмов і в Білому домі, і в Конгресі — це найважливіше — ми розуміємо, що на сьогоднішній день фактор допомоги — один з головних — безумовно, що зброї, яка є зараз, її мало — нас чують — не все відразу відбувається "ми починали з "Джавелінів", а сьогодні вже отримуємо Patriot. Це процес", - розповів Єрмак.

На його думку, постачання Америкою систем про Patriot – "це тільки початок" від максимуму, який можуть надати США. Він зазначив, що важливим фактором також є "100% віра США в нашу перемогу, а це коштує дорогого".

Найстрашніший день війни

В інтерв'ю керівник Офісу президента розповів, який день повномасштабної війни був для нього найстрашнішим.

"Я думаю, що це (коли побачили. - ред.) кадри з Бучі ще до цього, як це стало загальновідомим. Це був, напевно, один з найжахливіших днів", – сказав він.

Глава ОП визнав, що не очікував від росіян таких звірств.

"Я думаю, що ніхто не очікував, що може з'явитися ціле покоління маніяків, вбивць, які виховувалися на великій російській культурі. Культура не існує сама по собі, вона формує людину. І якщо сьогодні ми бачимо Бучу, Ірпінь, як жінки окупантів закликають вбивати українців, то про яку культуру можна говорити", – сказав Єрмак.

Він підкреслив, що всі росіяни винні в подіях в Україні.

Санкції проти Росії

Андрій Єрмак прокоментував санкції проти Росії і ймовірність виключення її з Радбезу ООН.

За словами Єрмака, для виключення Росії з Радбезу ООН необхідна єдність більшості країн. Україна, в свою чергу, вже працює над цим.

"Сьогодні це стало більш реально, ніж було тоді, коли про це почали говорити. Я думаю, що це, знову ж таки, процес, коли потрібно, щоб не тільки ми (проявляли ініціативу – ред.), не тільки найближчі партнери, а більшість країн", — сказав Єрмак.

Керівник ОП підкреслив, що необхідно дуже багато комунікувати і розуміти, що "від одного слова може залежати 10-20 країн".

Гарантії безпеки для України

Андрій Єрмак зазначив, що Україна отримає всі необхідні гарантії безпеки від країн-партнерів. Питання тільки в тому, коли і як ці гарантії будуть надані.

"Я не вірив, що за такий короткий термін ми зможемо підготувати такий документ - Kyiv Security Compact, який лежить у всіх світових лідерів на столі. І сьогодні навіть ніхто не говорить про "можливо" або "неможливо". Є факт, питання тільки коли і як ці гарантії будуть надані кожною країною. Або це буде комплекс договорів, або один великий договір, або двосторонні договори і так далі", - сказав Єрмак.

За його словами, це може бути один великий документ, де будуть закладені принципи, а потім він буде додаватися до двосторонніх договорів. Або договорами, які стосуватимуться однієї тематики.

"Я впевнений, або ми отримаємо ці гарантії, або станемо членами НАТО. Може бути і так, що одне й інше", - додав керівник Офісу президента.

Дивіться повне інтерв'ю Андрія Єрмака з Наталією Мосейчук

Андрій Єрмак в інтерв'ю також розповів, що український президент Володимир Зеленський літав з важливою місією в США і його там щиро чекали. Цей візит став неймовірно успішним для української сторони, адже вийшло домовитися про те, що важливо для нашої держави.

Крім того, Єрмак вважає, що переговори з Росією - це останній крок до миру, а не перший.

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