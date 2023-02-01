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Ще один крок на шляху до НАТО: Польща попросить Альянс надати Україні гарантії безпеки

1 лютого 2023, 16:52
Армія України повинна отримати достатню кількість техніки, щоб відбити наступ агресора РФ і повернути собі захоплені території, сказав Анджей Дуда.
Дуда, Україна НАТО
Україні потрібні конкретні гарантії безпеки від НАТО - Дуда / Колаж УНІАН, Офіс президента

Польща до майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі виступить з ініціативою надання НАТО конкретних гарантій безпеки Україні. Такий крок зміцнить безпеку держави напередодні її вступу до колективнного блоку безпеки Заходу. Про це заявив польський президент Анджей Дуда.

Як повідомляє Dorzeczy, він розповів про те, що Варшава до літнього саміту НАТО у Вільнюсі запропонує блоку надати конкретні гарантії безпеки Україні. Рішення має зміцнити безпеку держави перед тим, як відбудеться інтеграція Києва до Альянсу.

"Це наше найголовніше завдання на сьогоднішній день, ми обов'язково поговоримо про це до Вільнюського саміту, але ми також хотіли б виробити домовленість з нашими союзниками у вигляді надання Україні конкретних гарантій безпеки з боку НАТО", - зазначив Дуда.

Також Анджей Дуда підкреслив, що ЗСУ повинні отримати достатню кількість військової техніки, щоб у армії була можливість зупинити наступ окупантів РФ і повернути захоплені території.

Додамо, саміт НАТО у Вільнюсі повинен відбутися з 11 по 12 липня. Це перший захід Альянсу у Вільнюсі та друга в країнах Балтії після саміту в Ризі 2006 року.

Заявка України на вступ до НАТО

Президент Володимир Зеленський 30 вересня минулого року після того як директор РФ Путін оголосив про анексію українських територій, зробив заяву про подачу Києвом заявки на вступ до НАТО в рамках прискореної процедури.

На думку гаранта, Україна вже пройшла свій шлях для інтеграції до блоку і стала фактично його союзником.

Пізніше президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини виступили на підтримку інтеграції України до Північноатлантичного альянсу. Вони закликали НАТО посилити військову допомогу Києву і зажадали від агресора Росії вивести свої війська з української землі.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Вашингтон підтримує плани України щодо вступу до НАТО. Двері для Києва залишаються відкритими. Однак рішення повинні підтримати всі 30 країн-учасників альянсу.

Дивіться відео ТСН - вступ України до НАТО підтримують 86% українців

Загроза наступу Росії:

НАТО ЗСУ Анджей Дуда війна Росії та України
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