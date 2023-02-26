Путін запустив розпад Росії і вже не контролює Кадирова з Пригожиним - Данілов

Ядерна зброя країни-агресорки Росії може в будь-який момент опинитися під контролем тієї чи іншої ПВК, вважає секретар РНБО Олексій Данілов.

Нападом на Україну Путін запустив сценарій розпаду Росії - Данілов / Колаж Главред, скріншот YouTube

Директор агресора Росії Володимир Путін повномасштабним нападом на Україну запустив сценарій розпаду своєї країни. Західному світу потрібно готуватися до розділу держави на частини. Ядерна зброя може опинитися під контролем приватних військових компаній. Путін вже не контролює главу Чечні Кадирова і керівника бойовиків ПВК Вагнер Пригожина. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що Путін 24 лютого минулого року запустив розпад РФ. Держава буде поділена на частини, і контролювати процес вже неможливо, оскільки він схожий на неминуче виверження вулкана. Захід повинен це розуміти.

"Це неконтрольована територія. Процеси запущені 24 лютого на фрагментацію Росії. Їх запустив Путін. Не ми їх запустили. Їх запустив безпосередньо Путін своїм безглуздим рішенням зробити цю активну агресію на територію нашої країни", - зазначив чиновник.

відео дня

За словами чиновника, на розвиток подібних сценаріїв вказує аналіз ситуації. Західному світу слід розуміти, що ядерна зброя Росії в будь-який момент може опинитися під контролем якої-небудь з ПВК.

"Вона (ядерна зброя, - ред.) в будь-який момент може опинитися під контролем того чи іншого приватного військового угруповання, які вони там творять, як бліх народжують", - додав секретар РНБО.

Також Данілов додав, що Путін вже не контролює ані Пригожина з ПВК Вагнер, ані главу Чечні Кадирова, який не був присутній під час послання керівника Кремля Федеральним зборам.

"Ви вважаєте, що Кадирова контролює Путін, його бойовиків? Ви вважаєте, що Пригожина контролює Путін? Так це вже окремі одиниці, які приймають рішення самостійно. У них своя зброя, у них своя бронетехніка. У них незабаром будуть свої літаки, якщо вже немає. А вони щось там мріють, що вони через це дядька лисого будуть щось там контролювати. Але він вже не контролює ситуацію в Росії. Вона вже вийшла з-під контролю. Далі ситуація буде тільки погіршуватися", - підкреслив Олексій Данілов.

Прогнози про розпад Росії

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков вважає, що після поразки Росії у війні проти України Москва зіткнеться з територіальними претензіями з боку інших держав. Свої права на землі можуть пред'явити Японія, Китай і Німеччина.

Колишній глава МЗС України, дипломат Володимир Огризко припустив, що процес розпаду РФ може запуститися після того, як інші території зрозуміють – Москва вже не в змозі їх контролювати. В такому випадку розвал Росії вже не зупинити.

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін вперше заявив, що його державі загрожує розпад. У цьому глава Кремля, який напав на Україну, вирішив звинуватити Захід. За його словами, "західний світ готовий прийняти Росію до сім'ї цивілізованих країн тільки по частинах".

Дивіться відео Главред - Жданов розповів, чи підуть ЗСУ до Росії

Наступ Росії: