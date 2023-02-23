Армії РФ не вистачає бойової потужності та ресурсів для продовження нових наступів в Україні - ISW

Окупанти віддають пріоритет Бахмутському, Лиманському та Вугледарському напрямкам, але не доклали зусиль для просування в районах на захід від Донецька.

Окупанти концентрують свої зусилля на захопленні Куп'янська, Лимана, Бахмута, Мар'їнки, Авдіївки та Вугледара / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Російській окупаційної армії не вистачає бойової потужності та ресурсів, необхідних для продовження її нових наступальних операцій в Україні. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. Аналітики ISW згодні з оцінками представників Головного управління розвідки Міноборони України.

Експерти Інституту процитували слова представника ГУР Вадима Скібіцького, який у коментарі виданню АР сказав, що на початку лютого російські сили активізували свої наступальні дії щонайменше на чотирьох-п'яти напрямках. Зокрема, на фронті в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Втім, там окупанти досі не домоглися значних успіхів.

Скібіцький додав, що окупанти концентрують свої зусилля на захопленні Куп'янська, Лимана, Бахмута, Мар'їнки, Авдіївки та Вугледара.

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Начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Forbes заявив, що російський наступ настільки неефективний, що майже непомітний. До того ж загарбникам доводиться нормувати снаряди та боєприпаси для підтримки ударів на Бахмутському, Лиманському та Вугледарському напрямках, зберігаючи снаряди на інших ділянках.

"Заява Буданова збігається з оцінкою ISW про те, що російські сили віддають пріоритет Бахмутському і Лиманському напрямкам і ще не зробили значних зусиль для просування в районах на захід від Донецька", – йдеться у звіті.

Буданов також додав, що російські артилерійські запаси скоротилися до 30% від загальної кількості. При цьому Росія імпортувала з Ірану пробну партію артилерійських снарядів та зараз намагається закупити ще одну з 20 000 снарядів.

Глава ГУР зазначив, що російська тактика навколо Бахмута і Вугледара в значній мірі перейшла від артилерійських і механізованих атак до атак піхоти через брак снарядів і бронетехніки. За його словами, Росія направила на передову понад 90% зі своїх 316 000 мобілізованих військовослужбовців.

"І це ще раз підтверджує оцінки Заходу та ISW про те, що у російських збройних сил немає значних невикористаних боєздатних резервів", – вважають аналітики.

Буданов додав, що заявлена Кремлем мета виробляти 800 танків на рік нереалістична, і заявив, що Росія може виробляти лише 40 крилатих ракет на місяць, які вона витрачає за один раунд ракетних ударів. Крім того, вказали в ISW, війська РФ втратили вже не менше 1500, а можливо і до 2000 танків.

Новий наступ РФ в Україні

Упродовж майже десяти днів триває нова хвиля наступу російських військ, але, на щастя, вони не можуть здійснити значних переміщень вперед. Про це 21 лютого повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що із середини і до кінця весни на Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

ЗМІ писали, що через стан здоров'я та у зв'язку з новим курсом терапії, що наближається, російський диктатор Володимир Путін не зможе повноцінно здійснювати керівництво так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні. Таким чином, наступ РФ можуть "згорнути" і перейти до оборони до 5 березня.

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