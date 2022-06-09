Фекалії Путіна за кордоном збирає у валізу співробітник ФСО - Paris Match

Володимир Путін / Reuters

Для того, щоб діагноз президента РФ Володимира Путіна залишався потай в зарубіжних поїздках його сечу і фекалії збирають спеціальні співробітники Федеральної служби безпеки, які вивозять зразки в Росію.

Як говориться в матеріалі, опублікованому Paris Match, журналісти отримали докази роботи "спеціального" співробітника Федеральної служби охорони РФ у 2019 році від непрямих джерел, коли Путін їздив з офіційним візитом до Саудівської Аравії.

Крім того, в травні 2017 року цей же співробітник супроводжував главу Росії в туалети під час візиту до Франції.

Відзначається, що спецспівробітник збирає сечу і фекалії Путіна в спеціальні пакети, які забирають потім у валізі в Росію.

Це роблять для того, щоб ніхто не міг зібрати зразки з стільця російського президента і дізнатися стан його здоров'я.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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