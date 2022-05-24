У РФ заговорили про пошук наступника Путіна через провал війни в Україні - ЗМІ

Володимир Путін / Фото УНІАН

У РФ серед владних еліт через три місяці після початку війни з Україною переважає песимізм.

"Жити як раніше не вийде, про розвиток не можна говорити. Але якось жити можна - сірий імпорт, торгівля з Китаєм і Індією", - сказав близьке до уряду джерело Медуза.

Бізнес і члени Уряду РФ незадоволені тим, що Володимир Путін розв'язав військовий конфлікт, не спрогнозувавши масштаб санкцій. А "яструби" в оточенні президента незадоволені темпами "спеціальної операції" і вимагають мобілізації.

Але при цьому в Кремлі не готові піти на мобілізацію. Згідно з результатами закритих соціологічних досліджень, росіяни підтримують війну проти України, але не готові воювати самі або відправити на фронт родичів.

Джерела видання відзначають, що на цьому тлі в Кремлі все частіше обговорюють майбутнє Росії після Путіна.

"Це не про те, що Путіна прямо зараз хочуть повалити і готується змова. Але є розуміння, або побажання, що в досить доступній для огляду перспективі управляти державою він не буде", - зазначив один зі співрозмовників.

На сьогодні негласно обговорюються такі кандидатури в наступники, як мер Москви Сергій Собянін, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв і перший заступник голови Адміністрації президента Сергій Кирієнко. Однак у владі всі розуміють, що Путін може піти тільки при серйозному погіршенні стану здоров'я.

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Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.

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