F-16 для навчання українських пілотів прибули до Данії

Винищувачі F-16 прибули з Норвегії до Данії. На них розпочнуть навчання українські пілоти. Про це в п’ятницю, 5 січня, повідомили Збройні сили Норвегії у Twitter (X).
Зазначається, що ці літаки, які пройшли понад 40 років служби в Норвегії, стануть частиною навчального процесу українських пілотів. За словами норвезьких Збройних сил, передача літаків свідчить про "важливий крок у постійній підтримці України".
"Норвезькі F-16 приземлилися в Данії, знаменуючи важливий крок у нашій постійній підтримці України. Після понад 40 років експлуатації ці літаки тепер навчатимуть українських військових, зміцнюючи нашу відданість обороні України", - зазначили в Збройних силах Норвегії.відео дня
Також до повідомлення до дали світлини з цієї події.
Винищувачі F-16 для України
Нагадаємо, Бельгія затвердила своє рішення щодо передачі Україні винищувачів F-16 не раніше, ніж у 2025 році. Рішення підтвердили під час зустрічі міністрів оборони Рустема Умерова та Людівіни Дедондер. Важливою частиною цієї угоди є навчання українських пілотів, що додатково підсилить військові можливості України.
Як раніше повідомляв Главред, програма по наданню літаків F-16 для України - довгостроковий процес, який розтягнеться на кілька років. За прогнозами, Норвегія мала передати два F-16 та інструкторів для пілотів Данії не раніше весни чи навіть літа.
Також перші літаки F-16 можуть прибути в Україну до кінця березня, проте перед цим необхідно завершити підготовку пілотів та технічного персоналу.
Читайте також:
- Україна отримає F-16 до кінця березня, з новим радаром літак здатний вдарити на 370 км - Криволап
- Полузають ракети Росії: експерт розповів, як F-16 змінять ситуацію у війні
- Коли F-16 з'являться на фронті і які ракети можуть піти у хід: експерт дав чітку відповідь