F-16 для навчання українських пілотів прибули до Данії

Винищувачі F-16 Данії передала Норвегія, тепер на них навчатимуться пілоти з України.

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Літаки F-16 прибули до Данії / Колаж: Главред, фото: twitter.com/Forsvaret_no

Винищувачі F-16 прибули з Норвегії до Данії. На них розпочнуть навчання українські пілоти. Про це в п’ятницю, 5 січня, повідомили Збройні сили Норвегії у Twitter (X).

Зазначається, що ці літаки, які пройшли понад 40 років служби в Норвегії, стануть частиною навчального процесу українських пілотів. За словами норвезьких Збройних сил, передача літаків свідчить про "важливий крок у постійній підтримці України".

"Норвезькі F-16 приземлилися в Данії, знаменуючи важливий крок у нашій постійній підтримці України. Після понад 40 років експлуатації ці літаки тепер навчатимуть українських військових, зміцнюючи нашу відданість обороні України", - зазначили в Збройних силах Норвегії. відео дня

Також до повідомлення до дали світлини з цієї події.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, Бельгія затвердила своє рішення щодо передачі Україні винищувачів F-16 не раніше, ніж у 2025 році. Рішення підтвердили під час зустрічі міністрів оборони Рустема Умерова та Людівіни Дедондер. Важливою частиною цієї угоди є навчання українських пілотів, що додатково підсилить військові можливості України.

Як раніше повідомляв Главред, програма по наданню літаків F-16 для України - довгостроковий процес, який розтягнеться на кілька років. За прогнозами, Норвегія мала передати два F-16 та інструкторів для пілотів Данії не раніше весни чи навіть літа.

Також перші літаки F-16 можуть прибути в Україну до кінця березня, проте перед цим необхідно завершити підготовку пілотів та технічного персоналу.

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