'Не короткострокове завдання': коли Україна отримає F-16 - Defense Express

Винищувачі F-16 надходитимуть в Україну поступово, а їх постачання є однією з найбільших програм переозброєння країни.

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Скільки винущувачів F-16 отримає Україна / Колаж: Главред, фото: US Air Force

Програма надання літаків F-16 для України є тривалим процесом, що розтягнеться на кілька років. У цій довгостроковій програмі літаки будуть надходити поступово, а не одним масивом. Про це розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі телеканалу "Еспресо".

Однією з перших країн, яка передає два F-16 та десять інструкторів для навчання українських пілотів є Норвегія, проте ці літаки у Данії з'являться, швидше за все, не раніше весни чи навіть літа. Також уряд Нідерландів планує передати Україні 18 винищувачів.

"Ми будемо чекати роками на F-16, тому що літаки надходитимуть в Україну поступово. І це є реалізацією програми. Наразі Норвегія передає до Данії два F-16 для навчання українських пілотів. Разом з літаками у двомісній версії також будуть направлені й десять інструкторів. Норвезьке видання пише, що всі літаки будуть у Данії не раніше весни, а можливо і влітку, - сказав експерт. відео дня

Катков пояснив, що ця програма включає передачу Україні F-16 з країн, які планують замінити їх на F-35. Однак деякі з країн-донорів можуть затримати передачу цих літаків, як у випадку Бельгії, яка планує передати лише декілька літаків у 2025 році.

"Деякі країни-донори зможуть розпочати передавати F-16 значно пізніше. Норвезьке видання зазначило, що Україна може отримати до сотні літаків. Тобто будуть передані абсолютно всі F-16, які є в оголошених країнах-донорах. Це значна кількість літаків, до яких потрібно підготувати велику кількість пілотів і наземного персоналу. Постачання Україні F-16 - це не короткострокове завдання. Це одна з найбільших програм переозброєння України", - додав він.

Передача винищувачів F-16 Україні

Нагадаємо, Бельгія планує передати Україні винищувачі F-16 не раніше 2025 року. Рішення підтвердили на зустрічі міністрів оборони Рустема Умерова та Людівіни Дедондер. Угода також включає навчання українських пілотів.

Як повідомляв Главред, Україна отримає 18 сучасних літаків F-16 від Нідерландів. Постачка цих літаків вважається ключовою частиною військової підтримки України від Нідерландів та відповіді на російську агресію.

Крім цього, перші літаки F-16 можуть прибути до України до кінця березня. Проте перед цим має завершитись підготовка пілотів та технічного персоналу. Експерт Костянтин Криволап вказав, що навчання українських пілотів було скорочено та урізано в обсязі, фокусуючись на конкретних навичках для місій.

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