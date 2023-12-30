F-16 для України: авіаційний експерт спрогнозував, коли країна отримає винищувачі

Українським пілотам скоротили програму навчання та навчають тільки тим навичкам, які знадобляться для конкретних місій.

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Коли F-16 з'являться в небі України / Колаж: Главред, фото: US Air Force

Перші літаки F-16можуть з'явитись в Україні до кінця березня. Але перед цим потрібно завершити підготовку пілотів та технічного персоналу. Про це розповів в інтерв'ю Главреду авіаційний експерт, аналітик, колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап.

Він зауважив, що навчання українських пілотів було скорочено, що змінило хід підготовки. Програма стала більш урізаною, навчаючи лише конкретним навичкам, необхідним для певних місій. Це означає, що не всі необхідні навички, такі як польоти в нічний час або в умовах погодних обмежень, включені до програми.

"Ми вже бачимо, що нашим фахівцям скоротили програму навчання, яка, все-таки, повинна була бути більш тривалою. Наших пілотів навчають тільки тим навичкам, які знадобляться для конкретних місій. Думаю, програма не передбачала навчання місіям, наприклад, в нічний час або в умовах погодних обмежень. Бойовому застосуванню літаків присвячена лише третя частина курсу. Насправді, це не дуже багато", - сказав авіаційний експерт. відео дня

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

За прогнозами Криволапа, перші літаки можуть надійти до кінця березня, але перед цим потрібно завершити підготовку пілотів та технічного персоналу. Крім того, він зауважив, що для отримання літаків F-16 потрібно підготувати й інфраструктуру.

"Одна година польоту - це 16 годин обслуговування винищувача. Для отримання літаків повинна бути готова і інфраструктура. Вилітати на бойові завдання нам доведеться з українських аеродромів, такі умови країн-партнерів. Також нам не можна буде ковбасити по росіянах на території Росії. Дуже неприємне обмеження, але така заборона поки що буде діяти", - додав він.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, Україна може незабаром отримати сучасні літаки F-16 від Нідерландів. Прем'єр-міністр Нідерландів, Марк Рютте, підтвердив підготовку перших 18 літаків для постачання Україні.

Також перша партія винищувачів F-16 може надійти до України до кінця 2023 року. Прем'єр-міністр Нідерландів підтвердив готовність доставити перші 18 літаків у ході розмови з українським президентом.

Як повідомляв Главред, Україна може отримати винищувачі F-16 від країн-союзників в першій половині 2024 року. Для цього потрібно завершити навчання пілотів та підготувати інфраструктуру.

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