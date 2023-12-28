'Катастрофа для Росії': експерт розкрив, як ЗСУ за допомогою F-16 розгромлять окупантів

Поява F-16 в Україні дасть нашим військам можливість потужно розгромити російське угруповання військ на території України.

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Жданов розповів про поставку винищувачів F-16 / колаж: Главред, фото: ОПУ, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот

У 2024 році Україна зіткнеться з новими викликами, здатними переломити хід війни. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду спрогнозував події на фронті в 2024 році та розповів про те, чи зміниться ситуація на фронті та в Україні, коли отримаємо обіцяні F-16 і далекобійні ракети в 2024-му.

Жданов вважає, що це дасть Україні можливість розгромити російське угруповання військ на території України, що для Росії стане катастрофою.

"Якщо розглядати позитивний сценарій, який передбачає, що нам дадуть вогневі засоби, то, швидше за все, війна в Україні закінчиться ізраїльським варіантом, тобто виходом на кордони 1991 року, але зі збереженням вогневого впливу обох сторін одна на одну. Іншими словами, триватимуть ракетні обстріли, як і сутички на кордоні", - зазначив експерт. відео дня

Він також додав, що розгром російського угруповання на нашій території може потягнути за собою політичні потрясіння в Російській Федерації аж до загрози розпаду держави.

Передача F-16 Україні: що відомо

Нагадаємо, що Кулеба зробив важливу заяву про появу F-16 в Україні. У міністерстві повідомили, що зараз залишилося вирішити технічні моменти з підготовки українських пілотів, техніків та інфраструктури.

Нідерланди передадуть перші 18 літаків. ряд вже розпорядився підготувати перші 18 літаків для постачання Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на своїй сторінці в Twitter.

У Повітряних силах прокоментували перші F-16 в Україні. Західні аналітики раніше припускали, що США і їхні союзники зможуть передати Україні перші винищувачі вже в кінці цього року.

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