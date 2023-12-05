Україна отримає F-16 від Бельгії: стали відомі умови й терміни

Бельгія підтвердила, що хоче передати Україні винищувачі F-16. Однак літаки можуть надійти не раніше 2025 року. Про це йшлося на зустрічі міністра оборони Рустема Умерова з бельгійською колегою Людівін Дедондер.
Домовленість України та Бельгії передбачає і навчання пілотів, передає пресслужба українського Міноборони.
Зараз сторонам потрібно почати процес налаштування шляхів поставки боєприпасів, запчастин і техобладнання для F-16.
"Бельгія підтверджує наміри передати Україні літаки F-16 у 2025 році", - зазначили в Міноборони.
Обговорюючи постачання з боку Бельгії необхідного обладнання, Умеров подякував країні-партнеру за непохитну підтримку та всебічну участь у процесі зміцнення українських Сил оборони.
В ході зустрічі Умеров і Дедондер також обговорили можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку 2024 року.
Загальний обсяг техдопомоги ЗСУ від Брюсселя становить понад €320 мільйонів.
Літаки F-16 для України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що три країни передадуть F-16 для української армії - це Данія, Нідерланди, Норвегія.
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що країна передасть повітряним силам ЗСУ майже всі наявні в розпорядженні армії американські літаки F-16, крім кількох, які залишать для навчання українських пілотів.
Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року. Однак точна дата передачі буде залежати від трьох факторів – готовності пілотів, техніків та інфраструктури.
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