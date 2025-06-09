Пошкоджено житло та авто: у поліції розповіли про наслідки атаки на Київщину

Коротко:
- У Київській області успішно працювали сили ППО
- Інформація про постраждалих поки що до поліції не надходила
У ніч на понеділок, 9 червня, російські окупанти атакували Київську область за допомогою балістичних ракет і дронів-камікадзе. В області успішно працювали сили ППО, проте внаслідок падіння уламків збитих об'єктів є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.
"Поліція Київщини фіксує наслідки атаки окупанта на столичний регіон. Станом на 8:30 у Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль та господарську споруду. Інформація про постраждалих поки що до поліції не надходила", - розповіли в поліції.відео дня
Наразі на місці події працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини. Жителів регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.
Атаки РФ по Україні - новини за темою
Як повідомляв Главред, РФ може застосовувати багаторівневі атаки - по інфраструктурі, керівним центрам і ключовим представникам влади. Можлива мета, за словами Костенка, - урядовий квартал у Києві, щоб створити "гучну картинку" для світу.
Також президент Зеленський зазначив, що Росія цілеспрямовано б'є по Україні, обираючи цілі, щоб завдати страждань людям і тиснути на політичну ситуацію. Він наголосив, що удари не випадкові, а навіть під час переговорів про перемир'я ворог продовжував атаки.
Крім цього, за три роки Україна зробила великий прорив у безпілотній зброї. Один із найновіших успіхів - надводний дрон Magura V7, який може тривалий час діяти в морі, атакувати російські винищувачі та запускати інші дрони-камікадзе.
Читайте також:
- РФ атакує Україну: 5 Ту-95, 4 Ту-22М3, "Кинджали", балістика та рій "Шахедів"
- У Рівному прогриміли вибухи на тлі ракетної атаки РФ: що відомо
- Вибухи в Чебоксарах: дрони атакували завод, який виробляє антени для армії РФ
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред