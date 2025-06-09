РФ атакує Україну: у небі 5 ТУ-95, 4 ТУ22м3 і рій шахедів

У ніч на 9 червня російські окупаційні війська здійснили масштабну повітряну атаку на територію України, використовуючи ударні дрони типу "Шахед", а також підняли в небо стратегічну авіацію. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Згідно з повідомленням, рух ворожих БпЛА був зафіксований у різних регіонах країни:
- нові групи "шахедів" зі сходу прямують у бік півночі та півдня Сумщини;
- кілька груп на півночі, півдні та сході Сумщини — курс на Чернігівщину та Полтавщину;
- велика кількість дронів над Чернігівщиною рухається у напрямку Київщини та Черкащини;
- активність БпЛА спостерігається також на півночі, сході й півдні Київщини — з курсом на захід та столицю;
- рух "шахедів" зафіксовано в центрі Житомирщини — курс на захід;
- дрони зафіксовані на сході й півдні Рівненщини — напрямок на Рівне;
- кілька груп ворожих БпЛА виявлено на заході та півдні Полтавщини — вони рухаються в напрямку Черкащини та Дніпропетровщини;
- активність безпілотників помічено також на півночі, в центрі та на заході Черкащини — курсом на захід і північний захід;
- "шахеди" на півночі Кіровоградщини прямують на захід;
- ще кілька груп БпЛА помічено на південному сході Дніпропетровщини — з напрямком на північний захід.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко застеріг, що в столиці працюватиме протиповітряна оборона:
"Багато цілей в різних регіонах, можливий курс на столицю. Також зі сходу кілька цілей на околицях Києва. Працюватиме ППО, може бути гучно", — написав він.
За його словами, російська атака спричинила пошкодження офісної будівлі в Дарницькому районі.
Близько опівночі моніторингові телеграм-канали повідомили про злети російських стратегічних бомбардувальників: Ту-22М3 з авіабази "Енгельс" та Ту-95МС з "Оленьї".
О 01:50 Повітряні сили поінформували про загрозу ракетного удару по півдню України:"Увага! Ракети на Одещину з Чорного моря", — йдеться в повідомленні.
Перед цим з’явилися попередження про пуски ракет Х-22 з літаків Ту-22М3.
Станом на 02:00 інформація про наслідки атаки відсутня.
Попередньо, пуски крилатих ракет Х-101/55 із літаків Ту-95МС: очікуємо над Україною біля 03:30, – монітори.
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