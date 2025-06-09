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РФ атакує Україну: у небі 5 ТУ-95, 4 ТУ22м3 і рій шахедів

Руслан Іваненко
9 червня 2025, 01:54оновлено 9 червня, 02:36
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РФ атакує Україну: у небі 5 ТУ-95, 4 ТУ22м3 і рій шахедів
/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

У ніч на 9 червня російські окупаційні війська здійснили масштабну повітряну атаку на територію України, використовуючи ударні дрони типу "Шахед", а також підняли в небо стратегічну авіацію. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, рух ворожих БпЛА був зафіксований у різних регіонах країни:

  • нові групи "шахедів" зі сходу прямують у бік півночі та півдня Сумщини;
  • кілька груп на півночі, півдні та сході Сумщини — курс на Чернігівщину та Полтавщину;
  • велика кількість дронів над Чернігівщиною рухається у напрямку Київщини та Черкащини;
  • активність БпЛА спостерігається також на півночі, сході й півдні Київщини — з курсом на захід та столицю;
  • рух "шахедів" зафіксовано в центрі Житомирщини — курс на захід;
  • дрони зафіксовані на сході й півдні Рівненщини — напрямок на Рівне;
  • кілька груп ворожих БпЛА виявлено на заході та півдні Полтавщини — вони рухаються в напрямку Черкащини та Дніпропетровщини;
  • активність безпілотників помічено також на півночі, в центрі та на заході Черкащини — курсом на захід і північний захід;
  • "шахеди" на півночі Кіровоградщини прямують на захід;
  • ще кілька груп БпЛА помічено на південному сході Дніпропетровщини — з напрямком на північний захід.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко застеріг, що в столиці працюватиме протиповітряна оборона:

відео дня

"Багато цілей в різних регіонах, можливий курс на столицю. Також зі сходу кілька цілей на околицях Києва. Працюватиме ППО, може бути гучно", — написав він.

За його словами, російська атака спричинила пошкодження офісної будівлі в Дарницькому районі.

Близько опівночі моніторингові телеграм-канали повідомили про злети російських стратегічних бомбардувальників: Ту-22М3 з авіабази "Енгельс" та Ту-95МС з "Оленьї".

О 01:50 Повітряні сили поінформували про загрозу ракетного удару по півдню України:"Увага! Ракети на Одещину з Чорного моря", — йдеться в повідомленні.

Перед цим з’явилися попередження про пуски ракет Х-22 з літаків Ту-22М3.

Станом на 02:00 інформація про наслідки атаки відсутня.

Попередньо, пуски крилатих ракет Х-101/55 із літаків Ту-95МС: очікуємо над Україною біля 03:30, – монітори.

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