Європа після конфлікту з Трампом знову зосереджується на Україні – Bloomberg

Європейські лідери визнають, що довіра до США підірвана, а нові кризи – лише питання часу.

Що написано в матеріалі Bloomberg:

Найскладнішим питанням залишається Україна

В Європі стурбовані, що увага до України може знову зійти нанівець

Після напруженого тижня у відносинах з президентом США Дональдом Трампом Європейський Союз заявив про намір повернути Україну в центр своєї політичної порядку денного. Про це йшлося під час екстреного саміту ЄС у Брюсселі, скликаного на тлі погроз Трампа про анексію Гренландії та введення тарифів проти європейських країн. Про це пише Bloomberg.

Європейські лідери визнали, що трансатлантичні відносини зазнали серйозного удару, проте підкреслили: ЄС не може дозволити собі розрив із США через критичну залежність від американської торгівлі, фінансових потоків, енергетики і, перш за все, гарантій безпеки для України.

"Немає підстав для надмірного оптимізму, але ми втратили час і повинні повернутися до серйозних розмов", – заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Аналогічну позицію висловив прем'єр Швеції Ульф Крістерссон, який закликав відновити практичне співробітництво з США.

Першим кроком до перезавантаження стало відновлення процесу ратифікації торговельної угоди між ЄС і США, який був призупинений після ультиматуму Трампа щодо Гренландії. Зміна позиції американського президента після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте дала підстави для повернення до переговорів, заявили в Європарламенті та Європейській раді.

Україна в центрі уваги

Найскладнішим питанням, однак, залишається Україна. До гренландської кризи Європа працювала над рамковою мирною угодою спільно з США, зокрема над американськими зобов'язаннями щодо захисту України в разі повторної агресії РФ. Цей процес був зупинений на тлі загострення відносин з Вашингтоном.

Європейські лідери відкрито стурбовані тим, що увага до України може знову зійти нанівець – особливо на тлі переговорів посланців Трампа з Володимиром Путіним у Москві.

"Україну не можна відсувати на другий план через політичні емоції", - сказав уск.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підготовку післявоєнного пакету "процвітання" для України, розробленого спільно з США, і нагадала, що ЄС вже надав Києву 193 млрд євро допомоги, а також недавній кредит на 90 млрд євро.

Її заява пролунала на тлі жорсткої критики з боку президента України Володимира Зеленського, який у Давосі звинуватив Європу в надмірних дискусіях без рішучих дій.

Водночас ЄС продемонстрував готовність до жорсткої відповіді США в разі нової ескалації: блок підготував контрзаходи на суму 93 млрд євро і навіть розглядав застосування механізму боротьби з економічним примусом.

Незважаючи на тимчасову деескалацію, європейські лідери визнають, що довіра до США підірвана, а нові кризи – лише питання часу. Тому ЄС планує прискорити рух до стратегічної автономії, зокрема в обороні, торгівлі та конкурентоспроможності.

"Цього разу ми вистояли. Але наступного разу Європа повинна бути ще сильнішою", – підсумував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Трамп хоче швидкого миру: думка експерта

Президент США Дональд Трамп налаштований на максимально швидке завершення війни в Україні. Ключові події в переговорному процесі можуть відбутися вже в найближчі тижні. Про це в інтерв'ю Главреду заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

"Швидше за все, Україні варто очікувати подальшої інтенсифікації переговорного процесу. Трамп від цього не відступить. На мою думку, він прагне завершити цю історію якомога швидше - потенційно до кінця січня, зокрема, з огляду на бажання отримати номінацію на Нобелівську премію миру", - припустив Клочок.

Всесвітній економічний форум у Давосі - основні заяви щодо України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 січня в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Також 22 січня в Давосі відбулося засідання, присвячене ініціативі щодо створення "Ради миру", ініційованій президентом США.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час дискусій на форумі підтвердив, що Україна в перспективі отримає повноправне членство в Європейському Союзі. Він підкреслив, що сумнівів у цьому немає, однак зазначив, що сам процес вступу буде тривалим і навряд чи завершиться в найближчі кілька років.

