Зеленський провів переговори з Трампом у Давосі - перші результати зустрічі

Трамп за підсумками зустрічі із Зеленським заявив, що війна Росії проти України має закінчитись та анонсував нові переговори з Путіним у Москві.

Переговори Зеленського і Трампа у Давосі - про що вдалось домовитись / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Про що йдеься у матнріалі:

Українська та американська сторони позитивно оцінили результати переговорів

Трамп наголосив, що війна Росії проти України має закінчитись

Сьогодні, 22 січня президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Дональдом Трампом в рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Сторони обговорили війну Росії проти України та пункти плану, які мають зупинити агресію Москви.

За даними ЗМІ, речник президента України Сергій Никифоров повідомив, що наприкінці переговорів президенти України та США трохи поспілкувалися тет-а-тет.

Крім того, радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин в коментарі позитивно оцінив результати зустрічі Трампа і Зеленського.

"Зустріч хороша", - сказав він.

У свою чергу президент США Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами після зустрічі з Володимиром Зеленським, позитивно оцінив переговори з українським лідером.

Він з’явився перед камерами одразу по завершенні розмови та заявив, що діалог пройшов успішно. Відповідаючи на запитання про можливість досягнення домовленостей уже цього дня, Трамп зазначив, що все залежатиме від подальшого розвитку подій.

"Ми сподіваємося, що це покладе край загибелі багатьох людей. Минулого місяця загинуло 30 000 людей. 30 тисяч, переважно солдатів. І це справді війна, яка має закінчитися. Завтра ми зустрінемося з Росією, і ми зустрінемося з президентом Путіним. У мене була дуже хороша зустріч з президентом Зеленським, всі хочуть, щоб війна закінчилася", – цитує слова Трампа Sky News.

Коли може закінчитись війна РФ проти України - думка експерта

Як писав Главред, Трамп націлений на якнайшвидше припинення війни в Україні, а вирішальні кроки в межах переговорів можуть відбутися вже протягом найближчих тижнів. Про це повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та очільник благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Він наголосив, що Україні слід готуватися до подальшого посилення переговорної активності, оскільки Трамп має намір послідовно просувати цей процес і не планує від нього відмовлятися.

"Не виключаю, що активна фаза може тривати до кінця січня, але найімовірніше - до весни. Очевидно, що до цієї зустрічі він прагне мати чіткий результат і можливість сказати: "Я зробив кроки один, два, три. Тепер давайте припинимо цю авантюру і повернемося до мирного співіснування. Поки я президент - великої війни не буде", - додав експерт.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що українська делегація в Давосі провела низку переговорів із представниками американської інвесткомпанії BlackRock, главами урядів Норвегії та Катару, а також із американськими переговірниками.

Після завершення війни Україна може отримати безтарифну зону вільної торгівлі зі США, що стане важливим чинником відновлення держави. Про це під час Українського сніданку в Давосі заявив спецпредставник США Стів Віткофф.

Колишній спеціальний представник президента США Кіт Келлог висловив думку, що у разі якщо Україна зможе витримати нинішню зиму, стратегічна перевага у війні буде на її боці.

Інші новини:

Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

