Зеленський жорстко 'накинувся' на Європу із звинуваченнями в Давосі - що сказав

Президент України різко розкритикував пасивність Європи та наголосив на необхідності конкретних дій для захисту свободи і забезпечення миру.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-zhestko-raskritikoval-evropu-v-davose-chto-skazal-10734581.html Посилання скопійоване

Зеленський під час виступу жорстко розкритикував країни Європи / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Зеленський розкритикував Європу за відсутність реакції на події в Ірані та в Білорусі в 2020 році

Країни Європи не можуть захиститись без США

Європа перебуває в режимі Гренландії і чекає коли проблеми самі якось вирішаться

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у четвер жорстко розкритикував реакцію Європи на американські претензії на Гренландію і наголосив на слабкості Європи в контексті протистояння Росії.

"Усі звернули увагу на Гренландію. І це зрозуміло, що більшість лідерів просто не знає, що з цим робити. І здається, що всі просто чекають, що Америка перегорить цією темою", - вказав він під час виступу, який транслював Офіс президента.

відео дня

Зеленський зазначив, що навколо протестів в Ірані було багато розмов, але вони були жорстоко придушені. Світ недостатньо підтримав іранський народ і залишився осторонь. У Європі тим часом тривали Різдво та новорічні святкування, і лише після повернення політиків до роботи почали формувати позицію. Тим часом Аятола вже вбив тисячі людей.

"І яким стане Іран після цього кровопролиття? Якщо режим виживе, це надішле чіткий сигнал кожному. Вбий достатньо людей, і ти залишишся при владі", - додав він.

Зеленський також наголосив, що президент Трамп провів операцію у Венесуелі, в результаті якої Мадуро опинився в суді в Нью-Йорку, і хоча були різні оцінки цього кроку, факт залишається фактом. Натомість Путін і досі на свободі, і четвертий рік веде війну в Європі — найбільшу з часів Другої світової.

Той, хто розпочав цю війну, не лише на свободі, але й намагається повернути заморожені активи в Європі, і певні успіхи у нього є.

"Саме Путін намагається вирішити, як повинні бути використані російські заморожені активи. Не ті, хто мають силу, щоб покарати його за цю війну. На щастя, вирішили заморозити російські активи безстроково", - додав президент.

Зеленський подякував лідерам ЄС, зокрема Урсулі фон дер Ляєн і Антоніо Гутеррешу, за підтримку, проте зазначив, що коли настав час використати ці активи для захисту від російської агресії, рішення було заблоковано.

Через позицію США питання міжнародного кримінального суду залишається на паузі, і водночас досі немає реального прогресу щодо створення спеціального трибуналу за злочини Росії проти України та українського народу.

"І в нас є угода, це правда. Відбулося багато зустрічей, але досі Європа не досягнула навіть етапу, щоб була будівля для трибуналу з персоналом та реальною роботою, яка б відбувалася в її стінах. Чого не вистачило? Часу чи політичної волі? Надто часто в Європі є завжди щось більш нагальне, ніж справедливість", - дорікнув він.

Зеленський також підкреслив, що гарантії безпеки не працюють без участі Сполучених Штатів.

"Але як щодо самого припинення вогню? Хто може допомогти, щоб це сталося? Європа любить обговорювати майбутнє, але уникає дій сьогодні, дії, які визначають, яке майбутнє у нас буде. Саме це проблема. Чому президент Трамп може зупиняти танкери тіньового флоту і забирати нафту, а Європа ні? Російська нафта перевозиться прямо вздовж європейських узбережь", - вказав глава держави

Він зазначив, що продаж російської нафти фінансує війну проти України та дестабілізує Європу, тому ці ресурси потрібно зупинити, конфіскувати й використовувати на користь Європи. Якщо Путін залишиться без грошей — Європа уникне війни; якщо ж гроші надходять, Європа мусить захищати своїх громадян.

Зараз танкери приносять прибуток Путіну, що дозволяє Росії просувати свою шкідливу політику. Зеленський наголосив, що Європі потрібні об’єднані збройні сили, здатні реально її захистити, адже сьогодні континент покладається лише на віру, що НАТО відреагує.

"Якщо Путін вирішить забрати Литву або вдарити по Польщі, хто відповість? Хто відповість? Прямо зараз НАТО існує завдяки вірі. Вірі, що Сполучені Штати будуть діяти. Але що, якщо ні? Дехто намагається зблизитися з президентом Трампом, це правда. Дехто чекає, сподіваючись, що проблема зникне. Хтось почав діяти, інвестувати у виробництво зброї, тощо. Але давайте пам'ятати. Поки Америка не натиснула на Європу, щоб вона витрачала більше на оборону, більшість країн навіть не намагалися досягнути 5% ВВП. Мінімум, який потрібен, щоб забезпечити безпеку. Європа має знати, як себе захистити. І якщо ви посилаєте 30 або 40 солдатів до Гренландії, для чого це? Який меседж це надсилає? Який це меседж Путіну? І навіть важливіше, який меседж це посилає Данії? Це найважливіше. Вашому близькому, союзнику. Ви або говорите, що європейські бази захистять регіон від Росії і Китаю, і розгортаєте ці бази. Або ви ризикуєте, що вас не сприйматимуть серйозно, бо 30 чи 40 солдат нічого не захистять", - заявив президент України.

Дивіться відео заяви Зеленського:

/ Скріншот

Зеленський заявив, що Україні добре відомо, як діяти. За його словами, якщо російські бойові кораблі безперешкодно курсують поблизу Гренландії, Україна готова долучитися, адже має необхідний досвід і озброєння, щоб не допустити їх подальшої присутності.

"Вони можуть потонути біля Гренландії точно так само, як тонуть біля Криму. Немає проблем, у нас є інструменти і є люди. Для нас море – це не перша лінія оборони, і ми можемо діяти. І ми знаємо, як там битися, якщо б нас попросили, якби Україна була в НАТО. Але ми не в НАТО. Ми би вирішили цю проблему з російськими кораблями", - говорив він.

Він також застеріг Європу, що відмова підтримати народ, який бореться за свободу, завжди має зворотні й негативні наслідки. Як приклад Зеленський навів Білорусь 2020 року, коли білорусам не допомогли, а згодом на її території були розміщені російські ракети, здатні досягати більшості європейських столиць.

На його думку, цього можна було уникнути, якби тоді переміг білоруський народ. Україна неодноразово закликала європейських партнерів діяти вже зараз і реагувати на розміщення ракет у Білорусі, адже такі системи ніколи не є просто демонстрацією сили.

"Але Європа досі у режимі Гренландії. Може, колись хтось щось зробить", - наголосив він.

Гренландія / Інфографіка: Главред

Зеленський наголосив, що сили, які прагнуть зруйнувати Європу, не зупиняються ні на день і діють дедалі сміливіше, зокрема й усередині самої Європи.

"Кожен Віктор, який живе на гроші Європи і в той час намагається продавати європейські інтереси, заслуговує на потиличник. І якщо він почувається комфортно у Москві, це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям перетворитись на маленькі Москви. Ми повинні пам'ятати, що відділяє Росію від усіх нас. Найбільш глибинна лінія конфлікту між Росією та Україною і всією Європою така", - повідомив він.

Віктор Орбан / Інофграфіка: Главред

Зеленський зазначив, що замість того, щоб перетворитися на справжню глобальну силу, Європа залишається красивим, але роздробленим поєднанням малих і середніх держав. Замість того, щоб очолити захист свободи у світі, особливо коли США звертають увагу на інші регіони, Європа виглядає розгубленою та намагається вплинути на американського президента, який змінюватися не збирається.

Він підкреслив, що новий світовий порядок не будується словами — тільки конкретні дії створюють реальність. Америка запустила Раду Миру, запросивши Україну, а також Росію і Білорусь, попри те, що війна не припинена і вогню не зупинено. Кожна сторона мала власні мотиви для участі.

Зеленський додав, що Європа досі не виробила єдину позицію щодо цієї американської ініціативи. Можливо, під час зустрічі Європейської Ради сьогодні вони ухвалять якісь рішення, хоча документи вже були підписані раніше, а остаточні кроки щодо Гренландії можуть з’явитися лише вночі.

"Сьогодні ми зустрілися з президентом Трампом, і наші команди працюють майже кожного дня. Це не просто. Документи, спрямовані на завершення війни, майже готові. І це справді має значення. Україна працює абсолютно чесно і з повною відданістю. І це приносить результати. І Росія повинна стати готовою теж, щоб завершити цю війну. Щоб зупинити цю агресію. Російську агресію, російську війну проти нас. Тому тиск має бути достатньо сильним. І підтримка для України має зміцніти більше. Наша попередня зустріч з президентом Трампом дала нам ракети до ППО. І дякую європейцям. Вони також допомогли. І сьогодні ми також говорили про захист неба. Що означає захист життів, звичайно. І я сподіваюсь, що Америка продовжить бути з нами. І Європа повинна бути сильною. І Україна готова допомогти з усім, що потрібно, щоб гарантувати мир і запобігти руйнуванням", - резюмував президент України.

Всесвітній економічний форум в Давосі - основні заяви щодо України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 січня в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Також, 22 січня у Давосі проходило засідання, присвячене ініціативі зі створення "Ради миру", започаткованої президентом США.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час дискусій на форумі підтвердив, що Україна в перспективі отримає повноправне членство в Європейському Союзі. Він наголосив, що сумнівів у цьому немає, однак зауважив, що сам процес вступу буде тривалим і навряд чи завершиться у найближчі кілька років.

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред